El exconseller Carles Mundó renuncia a su escaño "por motivos personales"

El exconseller de Justicia,(ERC), ha anunciado este martes queen el Parlament "por motivos personales", y ha señalado que volverá a dedicarse a la abogacía, según Europa Press. Investigado por el Tribunal Supremo y que salió de la prisión de Estremera el 4 de diciembre tras ingresar una fianza de 100.000 euros, deja así la primera línea política.Por su parte, el líder de ERC,, y el conseller cesado actualmente en Bélgicahan presentado en el Parlament lasen la nueva legislatura. Según publica elmon.cat , Junqueras y Comín han presentado la credencial confirmando así su objetivo de ser diputados en la XII legislatura pese a la situación excepcional de ambos: el primero en la cárcel de Estremera y el segundo en la capital belga.El cabeza de lista de JuntsxCat,, ha presentado en el Parlament las credenciales paraen la nueva legislatura, algo que también han hecho el resto de electos de la candidatura, han explicado fuentes de la lista a Europa Press.JuntsxCat ha entregado así 30 credenciales de diputado, más las que ya habían presentado la semana pasada dos encarcelados: el expresidente de la ANCy el exconseller. El candidato a presidir la Generalitat es el único miembro de la lista que no puede renunciar a su acta de diputado porque es unael ser miembro de la cámara para poder acceder al cargo.Que JuntsxCat no haya presentado las credenciales de Ponsatí y Puig puede obedecer a unapara asegurar una mayoría independentista en el Parlament, ya que ambos están en Bélgica y no podrían asistir a los plenos.