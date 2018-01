Iglesias presenta el sábado su estrategia para 2018 sin cambiar de propuesta para Cataluña

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, presentará a la cúpula de la organización un análisis sobre la situación política y la estrategia de Podemos para 2018, en la quede autodeterminación en Cataluña. Así lo confirmó este miércoles el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, unos días antes de que se celebre la primera reunión del año del Consejo Ciudadano estatal de Podemos, el máximo órgano entre congresos de la formación, que tendrá lugar este sábado.Echenique y la coportavoz de la ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, comparecieron este miércoles después de que este órgano se reuniese por primera vez tras el retroceso de Catalunya en Comú Podem en las elecciones catalanas del 21D. En esa compñarecencia, Vera anunció que Iglesias –que lleva desde el 19 de diciembre sin aparecer públicamente– presentará el próximo sábado al Consejo Ciudadano un informe sobre, encauzadas a conseguir los objetivos de 2020", que pasan fundamentalmente por "echar a Rajoy del Gobierno"."La principal hoja de ruta que tenemos en el Estado y en las comunidades autónomas es echar a Rajoy", argumentó la coportavoz, que señaló que sus prioridades programáticas siguen siendo "el blindaje de los derechos sociales", la "regeneración democrática" y la resolución de la "cuestión territorial, que va a seguir marcando el 2018". No obstante, a pesar de los malos resultados en Cataluña, Podemos no tiene intención de variar su propuesta a este respecto. "Tenemos la misma posición desde hace unos años, no es la mejor en un contexto polarizado,, afirmó Echenique, que sostuvo que "no parece sensato" cambiar "la única propuesta que puede desbloquear la situación".No obstante,a los resultados de Catalunya en Comú Podem, más allá de afirmar –como ya ha hecho Podemos en otras ocasiones– que su postura es difícil de defender cuando existe un choque frontal entre dos bloques. "Estamos dándole vueltas al motivo de los resultados, no solo de nuestra formación sino de todas las demás", admitió Echenique, que sostuvo que "es muy difícil adjudicar causas antes de tener estudios demoscópicos y análisis más profundos".La única explicación que ofreció el dirigente es que "las elecciones se han producido en un marco de enorme polarización y en ese marco", si bien también se mostró confiado en que el mal resultado –peor incluso que el de 2015, cuando Iglesias lo tachó de fracaso– no es extrapolable al que podría conseguir Podemos en unas elecciones generales. "En Cataluña hay voto dual", recordó Echenique, que hizo hincapié en que "En Comú Podem se situó como primera fuerza en diciembre de 2015" tras los malos resultados que sufrió en las autonómicas catalanas tres meses antes."El análisis [de estas elecciones] es bastante parecido", avanzó el dirigente, que no obstante sí apuntó que Catalunya en Comú Podem tambiénen "un contexto comunicativo donde hay actores mintiendo" –entre los que mencionó expresamente a Ciudadanos– "y medios que, en el uso de su libertad, deciden dar espacio a otras cosas".