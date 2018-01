La cárcel de Archidona vuelve a estar vacía tras el traslado o deportación de los últimos migrantes

PSOE, IU y Cs celebra que se ponga fin a la "chapuza"

La cárcel de Archidona, en Málaga, que estaba funcionando como centro de internamiento de extranjeros (CIE) provisionalmente,y pendiente de inauguración como centro penitenciario después de que el Ministerio del Interior haya expulsado a Argelia o trasladado a otros puntos del territorio nacional a los inmigrantes que aún quedaban en las instalaciones.Según ha informado el Ministerio del Interior, en total han pasado por este centro, todos argelinos, desde finales de noviembre y han idode forma que no queda nadie dentro del centro. "Ahora se procederá a reparar los daños que se han producido para que en las próximas semanas pueda funcionar como centro penitenciario", dice en un comunicado recogido por Europa Press.Archidona fue construido como centro penitenciario, pero el pasado mes de noviembre, cuando aún no se había inaugurado, el Ministerio del Interior decidió , avalado por siete jueces de Murcia, utilizarlo como centro de internamiento de forma temporal y comodel resto de España para acoger a más de medio millar de inmigrantes que habían llegado a la costa sur en menos de una semana.La decisión generó una gran polémica , en primer lugar, porque la legislación española especifica que los CIE son centros de carácter no penitenciario y este edificio es el de una cárcel. Además, en principio presentaba carencias, como po la ausencia de servicios médicos y de asistencia social que se fueron incorporando paulatinamente.Elgiró una visita a Archidona en sus primeros días de actividad como CIE y detectó "numerosas carencias" . Por ello, advirtió de que las condiciones en que se encontraban los internos no eran equiparables a las que tendrían en un centro de internamiento.Poco después, Andalucía Acoge denunció la existencia deen este centro, chicos que no habían cumplido los 18 años de edad y que por ello, no podían estar ni en un CIE ni en un centro penitenciario. Tras las realización de pruebas oseométricas, se ordenó la puesta en libertad nueve de estos adolescentes, cuya tutela fue asumida por la Junta de Andalucía.A mediados de diciembre comenzó lade los inmigrantes retenidos en el centro y, en paralelo, se produjeron protestas dentro y fuera de las instalaciones. Mientras, tanto el PSOE como Unidos Podemos registraban solicitudes de comparecencia en el Congreso y el Senado para que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acuda a explicar por qué había decidido utilizar Archidona.El 30 de diciembre fue además comunicado el hallazgo del ccon indicios de suicidio. Se llamaba Mohamed Bouderbala y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Archidona acordó el pasado 4 de enero el archivo provisional de la causa por su fallecimiento, por entender que no había quedado justificada "la perpetración de hecho delictivo alguno".El auto, al que tuvo acceso Europa Press, se elaboró a partir del primery tras un primer análisis de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad. Dice que las puertas de la celda no se abrieron desde que el interno llegó después de las tres de la tarde y hasta pasadas las nueve de la mañana del día siguiente, cuando fue hallado muerto.Andalucía Acoge ha—en la que Izquierda Unida quiere estar como acusación popular y que ha motivado que tanto Unidos Podemos como el PSOE pidan la comparecencia urgente de Zoido— porque entiende que son muchas las incógnitas. Argelia, por su parte, ha pedido el cuerpo de su ciudadano para practicar una autopsia.El PSOE, IU y Ciudadanos han celebrado este miércoles el desalojo total de la cárcel de Archidona (Málaga)., ha señalado el portavoz de Interior socialista, David Serrada, a través de su cuenta de Twitter. El diputado ha celebrado que se ponga fin a los que, a su juicio, era "una solución improvisada a un problema que se cronifica y ante el que el Gobierno muestra una preocupante incapacidad".En su mensaje también reconoce el trabajo del PSOE en la Cámara Baja, incluyendo a sus compañeros diputados Lola Galovart y Miguel Ángel Heredia, por supara lograr el cierre.Su homólogo de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha recordado que para su partido "la presencia de inmigrantes en Archidona sólo debía ser" dadas las "condiciones" del centro. Por ello, Gutiérrez ha "celebrado que el Gobierno haya entrado en razón" y les haya hecho caso.Por su parte, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha felicitado a las organizaciones y colectivos sociales que "han hecho presión" contra el uso de la cárcel de Archidona como centro de internamiento de inmigrantes. "Creo que lo que demuestra esto es quey, en este caso, gracias a estos colectivos sociales y a organizaciones como IU", ha declarado ante los medios.Aún así, ha reconocido que su partido" como respuesta a la llegada de migrantes, como son las deportaciones o el "encarcelamiento" en los centros de internamiento.A su juicio, hay quey ha asegurado que desde IU van a seguir "denunciando" que lo que ha sucedido dentro de Archidona, como ha sido "un suicidio o la deportación de menores". "Son actos delictivos ejecutados por el Gobierno y esto debe esclarecerse para exigir las responsabilidades políticas oportunas y, en su caso, judiciales", ha concluido.