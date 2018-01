Herrero de Miñón apuesta por mejorar el Estado autonómico pero rechaza el federalismo por polémico, impreciso y costoso

Herrero de Miñón apuesta por reformar el Senado

Pérez-Llorca critica la regulación de la Educación

La nueva comisión del Congreso que estudiará la modernización del Estado autonómico arrancará este miércoles con las comparecencias de los "padres" vivos de la Constitución:(Convergència),(UCD).El pasado 13 de diciembre, la Mesa y Portavoces de la citada comisión, que de momento, fijó por unanimidad su plan de trabajo para los próximos seis meses y puso ya nombre a los comparecientes que desfilarán este enero, después de que la Mesa del Congreso les habilitase para trabajar ese mes, inhábil a efectos parlamentarios.El órgano que preside el socialista José Enrique Serrano tiene previsto escuchar este mes los, comenzando con los principales artífices de la Carta Magna de 1978, que comparecerán en sesión matutina y vespertina.Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los "padres" de la Constitución, ha apostado pordiseñado en la Carta Magna pero, un concepto que a su juicio es polémico e indeterminado y que sería además costoso. En su exposición ha asegurado que el título VIII de la Constitución, que regula la organización territorial, ha sido superado por la realidad de las comunidades y ha propuesto modificaciones.Por un lado, aconseja asegurar unas, eliminando las competencias compartidas; por otro, propone, aunque ha dejado claro las dificultades de abordar este asunto. Para empezar ha abogado por introducir entre las funciones de esta cámara la Conferencia de Presidentes , que debería estar reglada y reunirse de forma obligatoria con regularidad.Herrero de Miñón ha defendido además eldel país y especialmente la, estas últimas como circunscripción electoral "ideal". También en este caso ha propuesto reformas pero siempre dirigidas a perfeccionar esta estructura y mejorar su funcionamiento.El experto ha añadido que todas estas modificaciones no tienen por qué llevarse a cabo mediante una reforma de la Constitución, sobre la que ha advertido que sólo puede abordarse por consenso y si se tiene claro para qué. A cambio, ha llamado a trazar grandes acuerdos entre partidos para aprobar normas que interpreten la Carta Magna por el camino que se decida."En estas condiciones, todo es reformable, claro, pero no puede haber ni constituciones, ni reformas,", ha advertido el histórico diputado, apuntando que todas las mejoras que se añadan no sólo deben ser "pactadas" sino que, además,"Es impensable una reforma extra legal, paralegal, porque no sería reforma, sino—ha subrayado—. Desde fuera de la Constitución no se puede reformar la Constitución, y desde fuera del pacto constitucional no se puede tratar de hacer otro pacto porque carecería de credibilidad".El jurista, uno de los redactores de la Constitución Española de 1978, ha asegurado que lay el "pecado original" de la Carta Magna, porque quedaron lagunas que se deberían completar aunque ha admitido queEl jurista ha repasado losque a su juicio tiene el texto y cuyos efectos se han visto con el paso de los años, como esa regulación de la educación y también de las lenguas, tanto las autonómicas como el castellano.En concreto, ha afirmado que el problema del Estado autonómico es "rehacer un proyecto común" y ha dicho que ha llegado el. Para ello, y ante la "amenaza" del independentismo, ha reclamado a los legisladores medidas de integración, como aplicar los artículos de la Constitución que la favorecen y que "nunca" se aplican. Por ejemplo, ha dicho, las diferencias entre estatutos de autonomía no podrán implicar privilegios económicos o sociales.