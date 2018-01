Carme Forcadell no repetirá como presidenta del Parlament para dejar paso a alguien "libre de procesos judiciales"

La presidenta del Parlament,, ha anunciado este jueves quetras las elecciones del 21 de diciembre, ya que cuando llegó al cargo "tenía que claro que no sería por un periodo excesivamente largo", y porque cree que el momento político actual "requiere una"Dejo la presidencia del Parlament, pero. Seguiré trabajando para hacer un país mejor, más justo, democrático y libre que todos queremos y que estoy segura que conseguiremos", ha recalcado en rueda de prensa en la cámara.No obstante, Forcadell, y ha asegurado que seguirá haciendo política. La presidenta ha criticado que "la suspensión de leyes por parte del Constitucional ha sido una constante en esta legislatura".Ha agradecido su labor a, los otros miembros de la Mesa del Parlament, y también investigados por el Supremo en el marco de la causa del procés. Forcadell no ha aclarado si aceptaría un cargo como consellera, y tampoco se ha pronunciado sobre si apoyaría una investidura a distancia de Puigdemont.Ha añadido que la decisión de no repetir como presidenta, y ha dejado claro así que empieza un nuevo camino como diputada, con una responsabilidad diferente pero "con la misma fuerza y voluntad de servicio público".