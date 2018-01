Directo | Sànchez dice ante el juez que no cree en la unilateralidad y que nunca alentó la violencia

info Libre

12.10.

12.09.

11.43.

Avui declaren al Suprem tres bones persones, compromeses amb la democràcia. Jordis i Quim, us volem a casa! #LlibertatPresosPolítics — Marta Rovira Vergés (@martarovira) 11 de enero de 2018

11.30.

10.54.

10.45.

10.00.

9.55.

9.35.

Avui, al Suprem, novament declaren la dignitat, el compromís amb la democràcia i les conviccions pacifistes. #Usvolemacasa Jordis i Quim. — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 11 de enero de 2018

9.28.

9.15.

9.00.

El magistrado del Tribunal Supremoescucha este jueves, por primera vez, la versión sobre lo sucedido en relación al procés por parte del exconseller de Interior de la Generalitatel exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC),, y el aún presidente de Òmnium Cultural,. Los tres se encuentran en prisión preventiva yante el magistrado ya que en anteriores comparecencias judiciales o bien se han negado a contestar o lo han hecho únicamente para expresar sus intenciones futuras de cara a conjurar su permanencia en prisión.Sigue enel minuto a minuto en el Tribunal Supremo:Llarena ha citado a declarar el próximo 1 de febrero al coronel de la Guardia Civily entre el 30 y 31 de enero a los exconsellers del Govern de Cataluña, en. También ha citado al exdirector general de la policía catalanay solicita al instituto Armado que investiguerelacionadas con tres cuentas corrientes abiertas por la "Delegación de Catalunya Davan la Unió Europea" en Bruselas en una sucursal del BBVA en la capital belga. En concreto solicita que se identifique el ", concepto en que se realizaron y destino actual de los fondos" que ascendieron a casi 140.000 euros.Un informe elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno recalca que lay ha de realizarse. De hecho, avisa que una investidura telemática plantearía "un primer problema en el momento de la toma de posesión del cargo" y más adelante la "dificultad" de presidir reuniones de gobierno o la firma de acuerdos y disposiciones generales. [Ampliación] La secretaria general de ERC,, ha vuelto a: "Hoy declaran en el Supremo tres buenas personas, comprometidas con la democracia. ¡Jordis y Quim, os queremos en casa! #LibertadPresosPolíticos". Así se ha expresado en Twitter, días después de reunirse conen Bruselas para cerrar un acuerdo entre ERC y JuntsxCat para componer la Mesa del Parlament.Jordi Sànchez ha manifestado este jueves ante el magistrado Pablo Llarena queque se realizaron en relación con el procés en Cataluña y quecomo vía para alcanzar la independencia. Así lo han manifestado fuentes presentes en la declaración, que se ha centrado en su participación en el asedio a la Conselleria de Economía de la Generalitat que dificultó la realización de un registro judicial en esta dependencia el pasado 20 de septiembre.La presidenta del Parlament de Cataluña,, según adelanta TV3 . Forcadell ha anunciado en Twitter que comparecerá a las 12.00 para "hacer balance de la legislatura". No obstante, la también diputada de ERC seguirá ejerciendo este cargo. Fuentes citadas por TV3 señalan que Forcadell da un paso atrás porque considera que ya ha cerrado el ciclo de una legislatura intensa. [Ampliación] Los letrados del Parlamentpara abordar si es posible investir a Carles Puigdemont pese a que se encuentre en Bélgica, han explicado a Europa Press fuentes jurídicas de la Cámara. Según publica La Vanguardia , los letrados se inclinan por defender quey no puede llevarse a cabo a través de otros mecanismos como la vía telemática. Las mismas fuentes consultadas señalan que la reunión sirvió sobre todo para deliberar, porque no hay ningún informe sobre la mesa porque ningún partido lo ha solicitado.El expresidente de la ANC y número dos de JuntsxCat,ante el juez Llarena en el Supremo. El exconseller Forn y Jordi Cuixart siguen en la Audiencia Nacional, desde donde serán trasladados al Supremo cuando tengan que comparecer ante el magistrado. Sánchez fue el primero en ser trasladado en un furgón desde los calabozos de la Audiencia Nacional al alto tribunal, separados por apenas unos 200 metros. Los representantes de la Fiscalía en la declaración son los letrados, según informan fuentes del Supremo.El diputado de ERCse ha mostradode Forn y los Jordis: "Ya lo vimos el otro día con la declaración de Oriol Junqueras". Tardà, que se encuentra a las puertas del Supremo para dar su apoyo a los presos que declaran este jueves ante el magistrado Pablo Llarena, ha calificado a Junqueras y los líderes de ANC y Òmnium de "presos políticos", y ha añadido que también son "rehenes políticos".El exconseller de Exteriores,, ha considerado que hoy declaran "la". Así se ha expresado en un mensaje en Twitter, donde ha añadido: "Os queremos en casa, Jordis y Quim".Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, procedentes de las prisiones de Soto del Real y Estremera (Madrid) en las que cumplen prisión preventiva por la causa sobre el procés. Forn llegó a las dependencias judiciales -cercanas al Supremo, que carece de calabozos-, sobre las nueve menos cinco de este jueves procedente de la prisión de Estremera, mientras que Sánchez y Cuixart lo hicieron casi media hora más tarde procedentes de Soto del Real, informaron fuentes jurídicas.Delegaciones del PDeCAT, ERC y Demòcrates sea partir de las 9.30 horas ante las puertas del Tribunal Supremo para apoyar a los presos que acuden este jueves a declarar. Según han anunciado los partidos, acudirán(PDeCAT),(Demócrates) o(ERC), entre otros. Se da la circunstancia de que cuando compareció el jueves pasado el líder de ERC, Oriol Junqueras, ante el mismo tribunal, ni el PDeCAT ni la CUP, los otros dos partidos independentistas, anunciaron ninguna presencia ante las puertas.Las defensas de los investigados han anunciado que en esta ocasión sus defendidossobre su participación en los hechos que están siendo investigados. Los letrados aprovecharán su presencia este jueves en el alto tribunal parade sus clientes, si bien fuentes de la defensa han señalado que aún no han determinado si dicha petición se realizará mediante la presentación de escrito o in voce al término de las declaraciones. En todo caso, el juez no tiene por qué resolver sobre esta cuestión este jueves, pudiendo dejar el asunto para los próximos días según han confirmado a Europa Press del alto tribunal.