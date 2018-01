Las polémicas declaraciones del alcalde de Pedrera (Sevilla) tras unos altercados racistas: "Me gustaría ver a gente fusilada"

"Me gustaría ver a gente fusilada"



Así se ha pronunciado el alcalde de Pedrera (Sevilla) tras los incidentes en su pueblo contra la población rumana — eldiario.es

El PSOE pide su dimisión

Nogales ha pedido perdón

Antonio Nogales, el alcalde de Izquierda Unida del pueblo sevillano Pedrera, ha afirmado le gustaría ver a gente fusilada ". Los altercados violentos xenófobos vividos en los últimos días en la localidad han enfrentado a ciudadanos de origen español contra otros rumanos, a los que el alcalde estaba respaldando con sus desacertadas declaraciones.El pasado martes, algunos vecinos del municipio volcaron nueve vehículos pertenecientes a familias rumanas.para evitar el peligro, según informa El Correo de Andalucía . La tensión en el municipio ha ido aumentando a raíz de que, el pasado sábado, un vecino de Pedrera resultara herido leve en una discusión tras un accidente de tráfico en el que participó un conductor de origen rumano.El edil, afirmó también por medio de un megáfono ante los manifestantes reunidos queLa secretaria general del PSOE en Sevilla, Verónica Pérez, ha pedido la "dimisión inmediata" del primer edil y diputado provincial de Izquierda Unida por sus"El alcalde de Pedrera no puede seguirtras sus declaraciones irresponsables e incendiarias", ha asegurado la dirigente provincial socialista en un comunicado.El alcalde, Antonio Nogale, ha pedido perdón este jueves por sus declaraciones y ha explicado el contexto de las mismas. "Pido disculpas,", ha dicho en declaraciones a Onda Cero , donde también ha aclarado que le "gustaría pensar" que en Pedrera no hay racismo ni problemas de convivencia, que el PSOE está usando sus declaraciones como arma política y que no renuncia a la alcaldía."Esteviene alimentándose desde hace tiempo", ha añadido.