La exdirectora de Tráfico considera "un error" responsabilizar a los conductores por el caos de la AP-6

La exdirectora general de la DGT,esta mañana contra la gestión del caos en la AP-6 por parte del actual director de Tráfico,, que culpa a los conductores:. Seguí ha considerado que "responsabilizar a los conductores, en general, es siempre un error. Es una estrategia muy utilizada, malamente utilizada".En una entrevista en la Cadena Ser , Seguí ha insistido en que la situación que desembocó en el caos en la autopista, donde miles de personas quedaron atrapadas durante la noche, eran "porque tanto el volumen de tráfico como las nevadas se sabía que se iban a producir".Seguí también se ha mostrado muy crítica con la administración de Serrano respecto a los muertos en carretera, tras un 2017 con el peor dato de fallecidos en cuatro años: "Las acciones nuevas que se tenían que haber implementado hace tiempo no se han implementado". Según la exdirectora de la DGT, no se han implementado "porque los intereses políticos y económicos no actúan realmente sobre el interés prioritario de reducir la siniestralidad".No ha querido valorar que Serrano se encontrara en su domicilio familiar en Sevilla durante la crisis, ya que sabe "que la vivienda oficial del director está equipada con conexiones directas". No obstante, sí que ha lanzado otra crítica velada hacia el director de Tráfico: "El dónde está el director es quizá menos importante que con quién está o qué decisiones está tomando".María Seguí fue directora de la DGT entre 2012 y julio de 2016, cuando dimitió tras la controversia por un posible conflicto de intereses . Este presunto conflicto de intereses, por el que Seguí habría utilizado su posición en la dirección de Tráfico para favorecer a su marido, fue desestimado por la Oficina de Intereses de Hacienda.