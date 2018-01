El Gobierno pasa al ataque a Cs: "Han arrojado la toalla en Cataluña"

Tras el batacazo en del Partido Popular en Cataluña el 21D y con Ciudadanos pisando fuerte en todas las encuestas , el Gobierno de Mariano Rajoy también se ha lanzado a intentar erosionar al partido liderado porEl argumentario de cabecera de los conservadores considera que lo ocurrido en Cataluña no es extrapolable al resto de citas electorales que están por venir. Pero, por si acaso, el Ejecutivo pasó este viernes al ataque a quien considera su "socio prioritario". El encargado de hacerlo fue el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior alEl también ministro de Educación se mostró convencido de que una vez que los españoles voten, tendrán en cuenta algunas de las últimas decisiones de ls formación naranja. Citó concretamente dos: el hecho de que no hayan intentado articular una alternativa a los independentistas en el Parlament de Catalunya. Y la negativa de la formación lidera por Inés Arrimadas a prestar un diputado a Xavier García Albiol para que el PP forme grupo propio en la Cámara autonómica. Los cuatro diputados"Han arrojado la toalla antes de ponerse a trabajar en ello", criticó Méndez de Vigo antes de lamentar que Cs no quiera que "los constitucionalitas" tengan una voz propia más en elEn todo caso, señaló, el Gobierno "seguirá trabajando" para ganarse la confianza de la gente. "La acción de Gobierno es lenta y creo que es inexorable. Creo que hay que, añadió a tiempo que recordaba que el Gobierno, desde 2012 ha tenido que tomar "decisiones muy complicadas, que no le gustó tomar" como la subida de impuestos."Espero que en ese momento [cuando se celebren elecciones]sostuvo.Por otra parte, el Gobierno insiste en que no habrá investidura telemática de Puigdemont porque el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional cualquier paso en este sentido.Méndez de Vigo sostuvo que, tras la decisión de Forcadell de no repetir como presidenta del Parlament y algunas de las declaraciones de los líderes independentistasSólo hacer daño a los catalanes en vez de servir a sus intereses". A su juicio, esto se debe a los efectos que va produciendo "lenta pero inexorablemente" la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña."El Gobierno que aplicó el 155 no dudará en seguir aplicando la ley", advirtió.