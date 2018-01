Estrasburgo admite una demanda contra España por la identificación por perfil étnico

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDH ), situado en Estrasburgo (Francia), ha admitido a trámite una demanda presentada contra el Estado español, en la que se, es decir, basada en el color de piel de la persona. El Gobierno español tiene de plazo hasta abril para presentar su versión de los hechos.Según ha comunicado SOS Racisme , la demanda ha sido presentada por, vecino de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que alega que en 2013, un agente de la Policía Nacional lo paró y alegó queMuhammad, que reside en la localidad desde niño y tiene permiso de residencia, ha presentado esta demanda "no sólo para que se reconozca y sea reparada una violación de sus derechos", sino también "paraque sufren las personas que no son blancas".En la demanda, que ha tenido el apoyo de, se argumenta que parar a una persona por prejuicios basados en su color de piel,y el derecho a la vida privada, según reconoce el Convenio Europeo de Derechos Humanos.En este sentido, el Tribunal Constitucional se negó en noviembre de 2016 a admitir a trámite la reclamación de Muhammad, alegando que "no era relevante". Desde SOS Racisme critican que el Constitucional, con su jurisprudencia, "ha facilitado y".