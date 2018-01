Hacienda limita al 50% el gasto de los ministerios en 2018 hasta la aprobación de nuevos Presupuestos

Petición de comparecencia

El Ministerio de Hacienda hay organismos autónomos en 2018 Generales del Estado de este año, según el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre que establece los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de las cuentas del Estado del año 2017.El texto explica que los ministerios no podrán aprobar ni comprometerreferidos, entre otros, a inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros y transferencias corrientes, una vez que se haya superado el límite de gasto del 50% previsto en los Presupuestos de 2017.De este límite de gasto se exceptúa, según el acuerdo ministerial recogido por Europa Press, las transferencias destinadas a financiar lasPara asegurar el cumplimiento de este límite, Hacienda aclara que los centros gestores responsables deberán irlos documentos contables correspondientes, "de forma inmediata una vez aprobados los actos de aprobación y compromiso (de gasto) por el órgano competente".El departamento de Cristóbal Montoro precisa que, el Ministerio de Hacienda podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado el límite del 50% que, no obstante, no podrá superar en ningún caso el nivel de ejecución de 2017.Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidos-Podemos han registrado unade Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique esta medida. El portavoz socialista de Presupuestos,, ha denunciado que este nuevo recorte del gasto público constituye unaen un momento en el que tiene que buscar apoyos para aprobar unos nuevos Presupuestos.En la misma línea, el portavoz de Unidos-Podemosha indicado que Montoroy a otras fuerzas políticas para garantizarse la aprobación de los Presupuestos Generales, por lo que impone un límite de gasto prorrogado, "secuestrando" recursos e inversiones que pertenecen a la ciudadanía. "Montoro usa el Ministerio como un apéndice del PP y esto es intolerable en democracia", reiteró.Por su parte, los socialistas denuncian que sede los ministerios, lo que afecta a partidas importantes como las inversiones en infraestructuras, las becas, la financiación del sistema de dependencia, las transferencias a las comunidades autónomas o la financiación de los ayuntamientos.También aseguran que es lay critican "la opacidad de este ajuste", del que no se informó tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre.González apuntó que la decisión de Hacienda también supone lade entregas a cuenta procedentes del sistema de financiación autonómica, así como paralizar convocatorias de becas o ayudas a ONG y frenar las inversiones en infraestructuras."Hoy hemos desayunado con, uno de los más escandalosos del Gobierno de Rajoy", denunció González, tras afirmar que el Gobierno aprobó "por la puerta de atrás" los criterios de la prórroga de los Presupuestos y asegurar que los recursos públicos congelados "no son de Montoro sino de la ciudadanía".