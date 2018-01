JxCat estudia presentar por escrito el discurso de Puigdemont el día de la investidura y que lo lea otro diputado

El expresident y candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ofrece una rueda de prensa en Bruselas.

pretendería ser investido president de Cataluña por delegación, no de forma telemática tal y como se ha venido especulando. Es lo que sostiene la cadena de radio Rac1 , que informa este viernes de que el discurso de investidura que, según un informe del Gobierno central y los letrados del Parlament, debería tener lugar de forma presencial en el hemiciclo, pueda ser leído por algún miembro de la Mesa o por algún diputado en quien Puigdemont delegue.La fórmula que baraja Junts per Catalunya para hacer posible una investidura a distancia sería la delegaciónel mismo día de la investidura. De esta forma, se evitaría la acción previa del Tribunal Constitucional impidiéndola.Según informa Rac1, el objetivo es llegar al debate sin hacer ruido para después registrar en el Parlament el texto del discurso de Puigdemont para que sea. A continuación, intervedrían los portavoces de los grupos en el turno réplica a ese discurso, si bien no habría contrarréplica por parte de Puigdemont ni del diputado designado para leer su discurso.Ciudadanos, PSC y PP se han mostrado, pero en JxCat consideran que “una determinada interpretación del reglamento” del Parlament haría posible esta investidura.