Víctimas de ETA escriben a Macron para que interrumpa los contactos entre su Gobierno y los presos de la banda

"No habido ninguna guerra"

Movimientos del entorno de ETA

Una "vía tortuosa" para los presos

Acercamiento progresivo, gradual e individualizado

La Asociación de Víctimas del Terrorismo ( AVT ) remitió una carta al presidente de Francia, Emmanuel Macron , para queque continúan cumpliendo condena sin desvincularse de la banda terrorista ni colaborar con la Justicia.A la carta firmada por el presidente de la AVT,, le sigue un dossier, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se recuerdan los, que renunció a la actividad terrorista hace casi siete años, el 20 de octubre de 2011.La AVT se apoya, entre otros, en datos de la Subdirección General de Ayuda a Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana, dependiente del Ministerio del Interior , para mostrar su "preocupación" por la ofensiva de organizaciones afines a los presos etarras, queTras los contactos con concejales franceses y la manifestación en París del 9 de diciembre, este sábado la plataforma Sare convocó una nueva marcha en Bilbaode un conflicto en el que culpan por igual a España y Francia.En la actualidad, según el informe de la AVT, hay. El documento de la asociación defiende la dispersión, una medida adoptada en 1988 para acabar con la posibilidad de que los etarras "gobernaran las cárceles" en las que hasta entonces estaban agrupados.Hasta entonces, los presos de ETA no cumplían ninguna de las normas que el primer grado exigía y muchos de ellos vivían, de acuerdo a lo que defendía el por entonces director de Instituciones Penitenciarias, la impuesta por los tribunales y la establecida por los jefes de la banda, puesto que había presos que querían acogerse a los beneficios penitenciarios "pero los frenaban los duros".Para la AVT, que cuenta con 4.569 socios, este sigue siendo el principal impedimento a día de hoy: "Si los presos de ETA no se han visto beneficiados por esos mecanismos ha sido p, que no se lo ha permitido". Por eso subrayan que la iniciativa depende de la propia organización terrorista "y no de los Estados español y francés"."En el País Vasco no ha habido ninguna guerra, sino un grupo terrorista que ha sembrado el terror a través de lavasca en particular y a la española en general", recuerda la AVT en su dossier enviado a Macron.En este sentido, insiste en que las medidas legales previstas en el ordenamiento jurídico "no son excepcionales sino específicas para" que, según los datos de la Subdirección General de Ayuda a Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana, han dejado 3.421 víctimas indemnizadas. "Instrumentos legales", dicen, "necesarios para derrotar a los terroristas".La AVT alude a la Vía Nanclares y recuerda que la calificación en el tercer grado y los beneficios penitenciarios contemplados en la ley están condicionados a que el preso muestre signos inequívocos de haber, y, además,haberTambién cita resoluciones judiciales en España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), quey que sostiene que la separación familiar es una consecuencia inevitable de su prisión, por lo que las autoridades gubernativas tienen un amplio margen de discrecionalidad en la asignación del destino con arreglo a la legislación interna.La AVT pide a Macron que estudie recibirles paradespués de que el pasado 23 de octubre el foro Bake Bidea informara de los contactos con el Ministerio de Justicia francés.Este foro respalda las gestiones de los denominados artesanos de la paz , impulsores de acciones a favor de los presos de ETA como la entrega de armas en Bayona en abril de 2017 o la moción del 22 de noviembre que aprobó el Ayuntamiento de París en apoyo "al proceso de paz del País Vasco" que, según ellos, "tras decenios en los que el País Vasco, España y Francia han conocido la violencia".El 9 de diciembre, cientos de personas movilizadas por grupos afines se manifestaron en París para, a quienes reclaman cambios en la política penitenciaria.El portavoz del Foro Social Permanente,, aseguró el 8 de enero que el Colectivo de Presos de ETA, EPPK, le mostraron en una reciente reunión su disposición ay a mantener encuentros con sus víctimas a cambio de fijar una "hoja de ruta transversal" para queSegún este portavoz, los reclusos de la banda terrorista quieren "evitar los reproches" y dicen que ya pidieron trabajar en cerca de 20 cárceles españolas, mostrando su disposición a cumplir la legislación.El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar que mantiene el Gobierno español y considera que muestra a los presos de ETApara lograr pasos como el logrado en Francia, que, al parecer, pretende trasladar en las próximas semanas a reclusos de la banda a cárceles cercanas a Euskadi.Por su parte, EH Bildu cree que el acercamiento en Francia "pone las cosas a punto de caramelo" para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, mientras que Elkarrekin Podemos y el PSE-EE pidieron también al PP avances en política penitenciaria.Por su parte, el PP ha querido "guardar prudencia" ante los posibles pasos que vaya a dar Francia, y cree que es necesario analizar las solicitudes de los reclusos de ETA de forma individual yEn la tertulia del Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi , recogida por Europa Press, Egibar afirmó que ya se sabía que en próximos meses el Gobierno francés podría empezar "una serie de movimientos que supusieraa cárceles próximas a los domicilios de las familias en cárceles de Iparralde o cercanas a Iparralde". "Es un buen paso y una buena referencia porque supone avanzar en una línea de", indicó.En este sentido, recordó que la política penitenciaria se diseñó "como un instrumento de persecución de ETA" y que fue "aderezada" con "una legislación excepcional que ha supuesto de facto".Por ello, espera que el acercamiento en Francia "pueda provocar otros" pasos en el Estado español. No obstante, recordó que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, esta semana dijo "muy claramente" quepara que se practique algún "movimiento" sobre reclusos.Por ello, considera que el Gobierno de Rajoy tiene una posición "quede la inmensa mayoría de la sociedad".A su juicio, por ejemplo, con la Ley Orgánica 7/2003 de Medidas de Reforma para el Cumplimiento Íntegro y Efectivo de las Penas, "la vía que se le muestra" a los reclusos de ETA es "más que difícil o tortuosa, aúnpor cada uno de los presos"."Creo que esa excepcionalidad que ha acompañado a la política penitenciaria ante un hecho relevante como es de la, es un punto que debe llevar al Gobierno del PP a modificar esa política", indicó.El dirigente jeltzale apuntó que, "quienes, como el PP, pensaban que la derrota policial iba a conllevar una derrota política", ha visto que "no ha sucedido eso y produce una difícil digestión". Además, afirmó que "la estrategia político-militar" de ETA "ha quedado derrotada y las vías exclusivamente democráticas y políticas obligan a que, ante las consecuencias de una estrategia fallida, fracasada", también haya, porque explicación puede tener, pero justificación no".El Gobierno vasco afirmó que el Ejecutivo francés procederá en próximas semanas ala cárceles cercanas a Euskadi, y aplaudió la decisión de la Administración gala.En un comunicado, el Gabinete de Iñigo Urkullu confirmó que el Gobierno de Francia tiene la intención de comenzara acercar a reclusos de la banda a cárceles cercanas a Euskadi. El Gobierno vasco tuvo conocimiento de esta decisión del Ejecutivo galo a través de las relaciones que mantienen ambas administraciones.Además, el Ejecutivo vasco destacó que "ese proceso de acercamientos será progresivo, gradual y abordado caso a caso, de manera individualizada". "Estamos ante una buena noticia.por los que ha trabajado en los últimos meses, y aplaude esta decisión del Gobierno francés", concluyó.