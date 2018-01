El PP instruye a sus cargos para que defiendan la prisión permanente revisable y ataquen a Cs con esta medida

"No es una cadena perpetua"

El PP ha decidido instruir a sus cargos para que, una medida con la que el partido quiere recuperar la iniciativa política y atacar a Ciudadanos. Con ese objetivo,, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que denuncia que la oposición quiera derogarla sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie y resalta que hay una corriente de opinión pública "muy mayoritaria" a favor de esta pena.Los conservadores han puesto el foco en esta medida aprovechando la resolución del asesinato de Diana Quer . De hecho, han presentado mociones en los ayuntamientos de toda España y también han registrado una proposición no de ley en el Congreso para que los grupos de la oposición rectifiquen yAhora dan un paso más y quieren que los dirigentes del partido en toda España se movilicen en favor de esta figura penal, con la que. Así lo manifestó este mismo domingo en Sevilla el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, al asegurar quey criticar la postura del partido de Albert Rivera: "Un partido que quiere ser gobierno no se puede abstener ante temas tan trascendentales, tiene que tener un criterio", ha proclamado.Después del descalabro electoral en Cataluña frente al avance de Cs, los conservadores, que, según destaca, "cuenta con el apoyo de una mayoría social". Los padres de Mari Luz, Diana Quer y Marta del Castillo se han unido para defender esta pena, que ya ha conseguido más de 340.000 firmas."Hay una corriente de opinión públicatal como está prevista en nuestro Código Penal. Así lo demuestra una iniciativa en Change.org pidiendo 'No a la derogación de la prisión permanente revisable'", señala el PP en el citado argumentario interno, recogido por Europa Press.La prisión permanente revisable fue aprobada en marzo de 2015 por el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy y ya entonces cosechó numerosas críticas de la oposición, que. Esta legislatura, en la que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta, el Congreso está tramitando su derogación.Según el PP, se trata de una pena extraordinaria "para supuestos de extrema gravedad". La finalidad, explica, es impedir que los autores de graves crímenes que no demuestren su voluntad de reintegrarse de nuevo en la sociedad"La prisión permanente revisable no es una cadena perpetua. Cumplida una parte de la condena que oscila entre 25 y 35 años,; y lo hará también siempre que el penado lo solicite, si bien –tras la desestimación de una petición– podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes", indica.En este sentido, el PP destaca que. A su entender, corresponde al preso demostrar de forma inequívoca que es capaz de reincorporarse pacíficamente a la sociedad, y el articulado de esta figura penal se lo permite.