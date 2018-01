Colau dice que Puigdemont debe considerar apartarse de la función pública

Buscar "el M.Rajoy" del caso

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , ha exigido este lunes a dirigentes del PDeCAT explicaciones sobre la financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música, entre los que ha citado al expresidente del partido y de la Generalitat,; el presidente del Govern cesado,; y los consellers cesados, informa Europa Press.La responsabilidad no es sólo por participar activamente, sino que también existe cuando se permite que suceda o se mira hacia otro lado, ha advertido Colau, que ha dicho que máximos representantes de CDC y ahora del PDeCAT deben decir qué sabían exactamente yy de los cargos que ocupan o a los que aspiran porque la ciudadanía necesita instituciones transparentes sin sombras de sospecha.Junto al teniente de alcalde Jaume Asens y preguntada por si Puigdemont debería renunciar a ser presidente, Colau ha recordado que considera que, pero ha dicho que no le corresponde resolver el destino de Puigdemont en una situación de inestabilidad e incertidumbre con muchos factores, aunque debe pedir disculpas y dar explicaciones.Así, ha citado a los cuatro dirigentes pese a que ha señalado que no le toca a ella "hacer la lista de nombres", y ha remarcado que los dirigentes de la antigua CDCeste mismo lunes porque los catalanes han estado engañados durante demasiado tiempo y no se merecen más mentiras.Colau ha aseverado que los dirigentes de CDC ahora en el PDeCAT y en primera línea política —que han negado además el caso—porque el partido estafó, engañó y robó, presentándose a elecciones que ganó "haciendo trampas", financiándose con una trama corrupta, en sus palabras.Además, ha defendido que quienes tienen responsabilidades de gobierno o institucionales deben "centrarse en la idea de que, porque se aclaran responsabilidades penales y judiciales pero queda muchísimo trabajo que hacer" para que los hechos no queden impunes, se asuman responsabilidades políticas y se pongan medidas para evitar nuevos casos similares.Asens ha añadido que el extesorero de CDC Daniel Osàcar no usó el dinero en beneficio propio sino para el partido, por lo que sostiene que se deben buscar responsabilidades: "Siy Osàcar es el Bárcenas de CDC, nos falta saber quién es M.Rajoy".En ese sentido, ha advertido de que la creación de unas nuevas siglas, en referencia al PDeCAT, no puede ser, y ha asegurado que es un día histórico para quienes quieren construir un país sin corrupción, para el Palau de la Música y para Barcelona.. Se lo merecen los ciudadanos y los miles de simpatizantes del PDeCAT, que creen en la refundación del partido" y quieren dejar atrás la rémora del pasado, ha resaltado Asens, que ha pedido a los dirigentes del partido dar un paso al frente y ser claros en la asunción de responsabilidades políticas.Colau ha lamentado que un caso que ha generado alarma social haya tardado tantos años en resolverse en los juzgados, y ha agradecido elpara aclarar unos hechos que han evidenciado "el saqueo de una de las instituciones de más renombre y más queridas de la ciudad".La Audiencia de Barcelona ha considerado probado que CDC cobró 6,6 millones de euros en comisiones irregulares a través del Palau de la Música Catalana que Ferrovial pagaba en concepto de patrocinios pero que llegaban al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública, dinero que el Gobierno de Colau pide que