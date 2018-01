El TC no admite a trámite la demanda de amparo contra el archivo de la causa por la muerte de cinco obreros en Vitoria en 1976

El Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite la demanda de amparo interpuesta por las Juntas Generales de Álava contra el archivo de la causa penal incoada para la investigación y enjuiciamiento de los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando, según ha informado la Asociación Martxoak 3 En la providencia, fechada el pasado 5 de diciembre, el Constitucional argumenta que "no se aprecia la especial trascendencia constitucional que se requiere para su admisión".A juicio de Martxoak 3, ello no puede resultar, además de resultar totalmente disconforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos".En la demanda de amparo se planteaban cuestiones como "la aplicación directa del Derecho Penal Internacional, el, la prescripción de acciones criminales que pudieran tipificarse como delitos de lesa humanidad y su conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva"."A pesar de todo ello, el Constitucional dicta una providencia no motivada y estereotipada sin atender en ningún momento a la real y verdadera trascendencia que, desde un punto de vista constitucional, el recurso de amparo tenía y mantenía", ha argumentado la Asociación, que ha lamentadoespañol para cumplir con las obligaciones internacionales contraídas en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos".Pese a todo, Martxoak 3 ha anunciado que contactará con las instituciones impulsoras de las querella para que, junto con los abogados y una vez agotada la vía judicial en el Estado español, evaluar las posibilidades decomo puede ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.