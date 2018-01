Israel deniega a diputados españoles el permiso para entrar en la Franja de Gaza

Israel ha denegado el permiso para entrar en Gaza a nuestra delegación de 5 fuerzas parlamentarias. Es extraño que España recibiera al presidente de Israel hace 2 meses y que hoy no nos dejen entrar a otro país sin dar explicaciones. Seguimos intentándolohttps://t.co/q3EWJVJSgI — Pablo Bustinduy (@pbustinduy) 15 de enero de 2018

El Gobierno de españoles que se encuentra en los territorios palestinos el permiso que habían pedido para, según ha desvelado en Twitter el parlamentario de Podemosy han confirmado a Europa Press otros miembros de la delegación.Los diputados —de PP, PSOE, Podemos, En Marea, Compromís y Ciudadanos— tenían planeado entrar en Gaza mañana junto a la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) como parte de unaque incluye reuniones con el presidente palestino,, y el ministro de Exteriores,, así como con diputados y representantes de ONG.a una delegación parlamentaria con diferentes partidos, tramitándola por el Ministerio de Exteriores español, con una visita organizada por la ONU para ver proyectos de cooperación con presupuesto español", ha declarado a Europa Press la diputada socialista y ex secretaria de Estado de Cooperación. "No quieren que veamos y contemos el drama humanitario que vive la gente a causa del bloqueo que Israel les impone", ha añadido.Para Bustinduy, "es extraño que España recibiera al presidente de Israel hace dos meses " y que hoy. "Seguiremos intentándolo", ha dicho en su cuenta de Twitter. Según fuentes del grupo, Israel solo ha alegado verbalmentepara no permitir la entrada de los diputados españoles en Gaza.El viaje, una iniciativa del intergrupo de amistad con Palestina del Congreso, cuenta también con los socialistas, los conservadores; el diputado de Ciudadanos, el de Compromísy otros dos de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,. La portavoz parlamentaria,Este domingo, varios diputados —de PSOE, Podemos, Compromís y En Marea— se reunieron con la familia de, palestina de 16 años que será juzgada hoy en un, entre ellos agresión agravada, dificultar la labor de un soldado durante el cumplimiento de sus funciones, incitación al odio, amenazar la vida de un soldado y lanzamiento de piedras. También están imputadas su madre y una prima de 21 años.Ahed Tamimi propinó el 15 de diciembredurante una protesta en Nabi Salé, Cisjordania. Los diputados españoles también visitaron a su primo de 14 años, herido por una bala de goma en la cabeza.Una corte militar de la prisión de Ofer, cerca de la ciudad de Ramala, acogió a finales de diciembre una vista en la que se dictaminó. Finalmente se han presentado cargos contra la joven y contra su madre, Nariman, por agresiones a dos soldados.El pliego de cargos recoge que ambas, les amenazaron, participaron en disturbios violentos e incitaron a otros a participar en los enfrentamientos, según recogió la prensa israelí. Nariman Tamimi ha sido igualmente imputada por agresión y por otro incidente en el que también participó con su hija el mes pasado. Además ha sido acusada formalmente de