La senadora Pilar Barreiro afirma que el contrato para mejorar su reputación lo iba a pagar el PP

La prensa debe pedir perdón

La senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) este lunes ante la magistrada del Tribunal Supremohaber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de—considerado el conseguidor de la trama Púnica — para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Sobre uno de los contratos, dirigido a mejorar su reputación en redes sociales y que no se llegó a firmar, ha dicho queAsí lo ha manifestado el abogado de Barreiro,, al término de la caside la senadora, que ha evitado hacer declaraciones a los periodistas que la esperaban a las puertas del alto tribunal."Se contrató", ha explicado el abogado en relación con los anuncios pagados por Barreiro en un diario digital de De Pedro. Sobre el contrato para mejorar la reputación de la entonces alcaldesa de Cartagena y diputada ", por lo que no hay ningún delito en nada"., ha insistido el letrado, para añadir que su clienta no sabe nada del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez —procesado también por contratos con el conseguidor de la Púnica—. "Yo de la UCO prefiero no hablar", ha añadido.Pardo ha señalado que su defendida se encuentra en la misma situación que hace dos años, cuando el Tribunal Supremopor supuesta vulneración de la legislación medioambiental en la construcción de la urbanizaciónen Cartagena."A mi cliente la crucificaron los medios y al final el Tribunal Supremo con muy buen criterio archivó el tema, y ahora es exactamente lo mismo", ha dicho, para añadir que en ese caso, porque la pobre lo está pasando muy mal".Para el abogado, la petición de Ciudadanos de solicitar la dimisión de Barreiro como requisito para que este partido apoye los Presupuestos Generales del Estado, y que lo mismo ocurrió con el caso de Nova Carthago y después "no dijeron nada".Sobre las declaraciones de Barreiro de este lunes, el abogado ha señalado que su clienta ha explicado que su conducta "fue totalmente atípica," de la Guardia Civil."Hay una cosa que es la lógica aristotélica, y hay otra, el de Alicia en el País de las Maravillas —ha añadido Pardo—. A mí gusta en derecho utilizar la lógica aristotélica, y las conclusiones de la UCO, como llegó el juez Velasco y luego el Supremo, porque es una correa de transmisión, son erróneas totalmente".Barreiro ha sido interrogada por presuntos delitos de, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama de corrupción Púnica.