Con esta frase intentó Mariano Rajoy traquilizar a unen estado de shock tras las elecciones catalanas. Lo hizo en la Junta Directiva Nacional celebrada en Génova este lunes, un órgano en el que la intervención de Rajoy [aquí, en PDF] es en abierto para los medios de comunicación. El jefe de los conservadores se refería concretamente a esta comunidad autónoma en la que el PP se ha quedado en cuatro escaños, sin posibilidad de grupo parlamentario. Pero después haría para los suyos un análisis algo más detenido de cómo se han comportado los electores en otras citas y de cómo decían las encuestas que se iban a comportar con el objetivo de poner en cuarentena las que pintan muy mal para su partido. Un intento de vacunar a los suyos del miedo a los sondeos de las últimas semanas. Hasta la fecha, el presidente del Gobierno no había abundado en este tipo de cuestiones.Entre los ejemplos a los que recurrió para desacreditar a las encuestas, citó un sondeo del 1 de noviembre de 2015, ya convocadas las elecciones generales del 20 de diciembre, en el que se señalaba que PP, PSOE y Ciudadanos estaban "en un pañuelo"."Tiene sentido esta encuesta. Unas semanas antes de la encuesta del 1 de noviembre de 2015, se produjo en Cataluña la elección de septiembre de 2015, donde Ciudadanos pasó a ser el segundo, yvaloró Rajoy."Recuperaremos a nuestros votantes y conseguiremos nuevos apoyos en el futuro", añadió. "Sobre los resultados de Cataluña conviene no olvidar que cada elección es un mundo en sí mismo.dijo.El presidente del Gobierno llegaba a esta cita con un partido deprimido por los resultados en las elecciones de Cataluña y preocupado por el hecho de que el subidón de Ciudadanos en Cataluña vaya a ser extrapolable a las citas electorales que están por venir.Y así lo ratificó este lunes de nuevo. Que el partido es experto en ganar a las encuestas y que los ciudadanos votan en una clave diferente en función de los comicios de los que se trate. Pero las alarmas en losya se han disparado y las fuentes consultada porconsideran que el presidente de los conservadores debería, cuanto antes, deshojar la margarita de los candidatos de los principales ayuntamientos Así, el PP no tiene candidato claro, a día de hoy, para los consistorios deDe candidatos poco dijo Rajoy más allá de pedir que se escoja a los mejores.. Eso nos va a obligar a ser mejores, a trabajar más, y eso es lo que os pido que hagáis y lo que vais a hacer", sentenció. "Vamos a reforzar nuestra oferta de candidatos dispuestos a trabajar sin descanso para dar respuesta a las nuevas exigencias de la sociedad española", anunció.Como todas las citas internas del PP, y más esta por el batacazo en Cataluña, algunos de los dirigentes convocados esperaba cambios y anuncios de calado."Somos el primer partido de España. Sabemos gobernar. Sabemos hacerlo sobre todo en los momentos difíciles.añadió en alusión a socialistas y, respectivamente.Gran parte de este discurso de Rajoy ante laestuvo dedicado a Cataluña. En este ámbito, el presidente del Gobierno recordó en la Junta Directiva Nacional del PP que, mientras no sea investido un presidente en Cataluña con todas las garantías, seguirá en vigor el 155. Como ya han venido insistiendo el PP y el Gobierno en las últimas semanas no cabe una investidura telemática y la recurrirían ante el Tribunal Constitucional . El efecto de esto sería que, al no haber Govern, el acuerdo del Senado para la aplicación del 155 seguiría en vigor."Quiero decir también que en el supuesto imposible que desde Bruselas a alguien se le eligiera como presidente de la Generalitat, ese alguien tiene que tomar posesión; y para tomar posesión, tiene que hacerlo físicamente, porque no se puede tomar posesión desde Bruselas; y si no lo hace, el artículo 155 seguirá en vigor, no porque lo diga yo, sinodice que el artículo 155 seguirá en vigor hasta que tome posesión el nuevo presidente después de la celebración de elecciones en Cataluña", precisó.Una vez más, sostuvo quey que el Gobierno y el PP "han sabido articular un gran consenso en defensa de la ley, la soberanía nacional y la unidad de España".El jefe de los conservadores puso en valor el apoyo que PSOE y Cs le brindaron en esta materia.porque tenemos mayoría en el Senado", insistió al tiempo que recordaba que "en septiembre, ni el PSOE ni Ciudadanos querían que se aplicara el 155".Como líneas de acción en clave de partido, los conservadores pondrán en marcha una campaña de afiliación y celebrarán diferentes convenciones como "rearme programático" del partido, según palabras de Rajoy. La principal, una convención nacional que tendrá sede enen marzo. Por estatutos, el PP tiene la obligación de celebrar una de estas citas en los años en los que no se celebra congreso nacional.En esta cita, en la que faltóal estar de viaje oficial en Japón, sólo tomaron la palabra el presidente del Gobierno y el coordinador general de los conservadores,. Los asistentes dieron luz verde con su voto al Reglamento de afiliación y baja del partido y a un Reglamento de régimen disciplinario y de garantías.Junto a la secretaria general, el líder del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, el del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el del PP vasco, Alfonso Alonso, estuvieron entre las grandes ausencias.