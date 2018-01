Felipe González advierte de que si se atienden los argumentos soberanistas un elefante también podría ser investido president de Cataluña

El expresidente del Gobiernoconsideraque los independentistas pretendan una investidura telemática de Carles Puigdemont como president alegando que en el reglamento del Parlament no se impide expresamente, porque, con ese mismo argumento, podría ser investido president de Cataluña un "elefante". "Estamos en un bucle muy extraño discutiendo lo indiscutible", ha dicho González en una entrevista en la Ser , en la que ha recalcado que la investidura telemática no existe en ningún ordenamiento jurídico del planeta.Felipe González ha reconocido además que tiene "dificultad" para ver la comisión de un delito de rebelión por parte de los dirigentes independentistas que diseñaron y pusieron en marcha la hoja de ruta del procés, entre ellos Carles Puigdemont, huido en Bélgica, y el vicepresidente Oriol Junqueras, en prisión preventiva.Así como cree que se dan todas las condiciones para ser condenados porde caudales públicos, González ha afirmado que "la rebelión es un delito difícilmente probable". González, que advirtió en 2012 al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que debía tomar la "iniciativa política" en Cataluña, asegura que él habría sido partidario de aplicar el artículo 155 de la Constitución para parar la consulta soberanista de Cataluña del 9 de noviembre de 2014. Eso sí, ha dicho, en una versión "más restrictiva" que la que está vigente en la actualidad. En su opinión, entonces quizás hubiera bastado con suspender en sus funciones al entonces president de la Generalitat, Artur Mas.El expresidente no ha querido hablar de su partido, el PSOE. Sí ha revelado que ha hablado "alguna vez" con el líder de Ciudadanos,, porque éste le ha llamado. Que no ha conversado con el secretario general socialista, Pedro Sánchez, pero que está dispuesto a hacerlo si le llama e incluso confía en que esa conversación se va a producir. Con el que no habla desde hace unos tres años y medio es con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.González se ha mostrado claramente a favor de una reforma constitucional que incluya la modificación del título VIII sobre la organización territorial.