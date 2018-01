El PP acusa a Rivera de "mezquindad" por no cederles un diputado para formar grupo propio en el Parlament

️Nosotros fuimos generosos con Ciudadanos para que pudieran tener iniciativas legislativas y ahora llama la atención la mezquindad del señor Rivera pic.twitter.com/5Y7d4MRVM2 — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 17 de enero de 2018

Le recuerda sus cargos en la Mesa del Congreso

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando , denunció este miércoles la, por no facilitar que los conservadores catalanes tengan grupo propio en el Parlament, y le pidió que, además de haber ganado las elecciones el pasado 21 de diciembre, sepa "" y actuar con "inteligencia" en favor de los constitucionalistas.En rueda de prensa en el Congreso, Hernando censuró que Rivera sólo esté dispuesto a facilitar que el PP catalán tenga un subgrupo dentro del Grupo Mixto, ypara que puedan constituirse como grupo parlamentario, según informó Europa Press.En este sentido, el dirigente conservador pidió a Ciudadanos, ya no un acto de "cortesía parlamentaria", con el préstamo de un diputado, sino un, ya que, dijo, que el PP tenga grupo parlamentario propioen el conjunto de las comisiones del Parlament. "Eso es lo que está en juego", destacó.Hernando criticó que Rivera asegure que no va a permitir "con un fraude de ley pague su campaña electoral" porque, en realidad, eso lo permite una reforma del Reglamento que se hizo en su momento para Ciudadanos, que cuando desembarcó en el Parlament, pudiera contar con grupo parlamentario propio."Nosotros, y me llama la atención la mezquindad de Rivera en una situación como ésta", manifestó el portavoz del PP, antes de recordar que el partido naranja ostenta la Vicepresidencia Primera y la Secretaría Tercera del Congreso gracias a laPor ello, pidió a Ciudadanos que, aparte de ganar las elecciones catalanas, sepa "administrar la victoria" y negociar y actuar con "inteligencia". "La negociación implica cesiones, pero también inteligencia, y eso es lo que echo en falta en Cataluña por parte de algunos, especialmente por parte del señor Rivera", insistió.