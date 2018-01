El Gobierno no recurrirá la delegación de voto de los exconsellers presos

Afán "propagandístico"

La investidura, un acto "personalísimo"

El Gobierno anunció el martes que recurriría ante el Tribunal Constitucional la eventual delegación del voto deen la sesión constitutiva del Parlament . Y dejó abierta la puerta a recurrir la de los exconsellers encarcelados.Fuentes del Ejecutivo informaron este miércoles que el Gobierno no es partidario deLa decisión del Gobierno va en la línea del auto del pasado día 12 del juez del Tribunal Supremo El magistrado impidió al exvicepresidente catalán, al exconsejero de Interiory al exlíder de la ANCasistir al Parlament para tomar posesión como diputados electos, aunque les reconoció el derecho a delegar el voto.En todo caso, las mismas fuentes advierten de que el Gobierno sigue atento a si se anuncia una candidatura de Carles Puigdemont paraEn la Moncloa sostienen que Puigdemont no va a ser president y que incluso los suyos así lo saben. Consideran que mantienen su candidatura conConsideran, además, quede Carles Puigdemont porque el 31 de enero empiezan a correr los dos meses de plazo paraLa semana pasada, los servicios jurídicos del Gobierno concluían en un informe que era imposible una investidura telemática . Según el texto, al que tuvo acceso, la "necesidad" de debates presenciales "forma parte de la esencia misma del parlamento como sede institucional de intercambio de posicionesEl texto recoge que "de forma excepcional, con una serie limitaciones y controles por parte de la Mesa, el propio Reglamento del Parlament de Cataluña (RPC) establece la posibilidad de delegación de voto en otro diputado". "Pero esta delegación es sólo en supuestos de baja por maternidad o paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente justificada. La delegación, que se limita al ejercicio del voto de los diputados, se establece por lo tanto como una situación extraordinaria que, además,añade.A juicio de los servicios jurídicos del Gobierno, la citada posibilidad de delegación se refiere exclusivamente a la votación, y no a la presencia. Supone "la excepción del mandato representativo". Un mandato "que se considera con carácter general como un mandato que se ha de ejercer con carácter personalísimo".