Marjaliza confiesa al juez que pagó comisiones a cambio de adjudicaciones para la construcción de vivienda pública

El constructor y presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza , ha confesado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que pagó comisiones de entre 3.000 y 6.000 euros aen diversos municipios madrileños a cambio de que adjudicaran a sus empresas la construcción de vivienda pública, según han informado fuentes presentes en la declaración a Europa Press.Marjaliza, que ha respondido a las preguntas de todas las partes excepto las de la defensa de Francisco Granados, ha concretado que con este sistema logró adjudicarseentre los años 2000 y 2013 en localidades como Parla, Getafe y Valdemoro, esta última epicentro de la trama Púnica . Para ello, el empresario tenía contactos en el consorcio urbanístico de cada municipio con quienes hacía los negocios.Así, por ejemplo, y según las fuentes consultadas, en Getafe, aunque en ese momento gobernaba el socialista, las comisiones las abonó a la representación del PP en dicho consorcio. Igualmente ha explicado que Castro fue una de las personas a las que le entregó dinero en negro en efectivo. En Parla llegó a pagara "un tal José Luis" que decía ser un intermediario del entonces alcalde, el exlíder del PSOE Tomás Gómez.Durante su declaración, que se ha prolongado cerca de tres horas, Marjaliza ha confirmado la información adelantada por el diario El País y que obra en el sumario de la trama, según la cual tanto él como Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid, se repartieron una comisión depor la adjudicación a una empresa de Marjaliza de tres obras de Metro de Madrid.Se refiere a unos trabajos adjudicados en 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el gobierno madrileño presidido poren el Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.El sistema que utilizaron, según las fuentes presentes en la declaración, fue que Javier López Madrid , como amigo de Granados,, Elsan, vaciándola de patrimonio y de deudas para que resultase la adjudicataria de las obras que ahora se investigan.Algunos abogados de las defensas han mostrado su queja porque no se les ha permitido preguntar por los motivos de esta declaración, que se produce a petición propia, así como por su nivel de colaboración con la Justicia. En relación a este punto, el investigado ha intervenido para aclarar que no tieney que su actitud responde a una estrategia de defensa acordada con su letrado.Preguntado a las puertas de la sede judicial tras su declaración, Marjaliza ha dicho que no se siente amenazado pero sí ha mostrado su preocupación, "cómo es lógico", por su familia. Se refiere a lasque habría recibido por parte de Granados, el cual, por su parte, le interpuso una querella por vincularle con el narcotráfico.