Roger Torrent exige poner fin inmediato al 155 y avisa de que en el Parlament se hablará "de todo"

La "confianza" de todos

A los encausados

Josep Irla y Carme Forcadell

El nuevo presidente del Parlament,, debutó este miércoles en el cargo exigiendocatalanas, en referencia crítica a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, según informó Europa Press.En su primer discurso ante el pleno de la Cámara tras ser elegido, lamentó que los ocho diputados encausados no puedan asistir al hemiciclo, y advirtió de que en la Cámara no se rehuirá ningún tema bajo su presidencia, incluidos los vinculados a la independencia:Cuando Torrent pide hablar de todo apela al argumento utilizado en la pasada legislatura por su antecesora, Carme Forcadell, cuando, ante las advertencias de la justicia de que ciertos debates no se podían celebrar en el Parlament, la presidenta los autorizó asegurando que ella no era nadie para vetarlos.Hace poco más de dos años, cuando Carme Forcadell accedió a la Presidencia, concluyó su con un "¡Viva la república catalana!", y este miércoles Torrent optó porAdemás, pidió a todos los diputados devolver la política al centro del debate parlamentario, además de pedir: "Conjurémonos todos para recuperar las instituciones del país ylo más pronto posible".Torrent agradeció el apoyo de los diputados que le votaron, se comprometió a ganarse la "confianza" de los que no lo hicieron, yEl republicano aseguró que, con el entendimiento y el diálogo como premisas, y añadió que "será los pilares fundamentales" de su mandato.Defendió que, que es lo que le convierten en una sociedad plural, y citó al escritor Stefan Zweig, del que se declara ferviente seguidor: "Nuestro mundo tiene espacio para muchas verdades y no solo para una".Torrent reivindicó que su cargo implica ser la segunda autoridad de Cataluña –solo por detrás del presidente de la Generalitat–, y por eso defendió que no puede eludir destacar queTorrentde los cuatro presos soberanistas, y que "en opinión de mucho juristas es absolutamente injustificada", y también lamentó que los cinco diputados encausados que viven en Bélgica, dijo.No dio pistas de si es partidario de investir a Puigdemont a distancia, pero sí avisó de que velará por los derechos que considera que tiene todo diputado: "y yo tengo que defender la expresión de todas; de los que están aquí y de los que no pueden estar".Sin embargo, para abordar la situación de los encausados no utilizó términos comunes en el soberanismo como el depara los que están en la cárcel ypara los que viven en Bélgica.Tampoco se refirió a la declaración de la República que se hizo en el Parlament el 27 de octubre de 2017, y se limitó a decir que, que ve como una apelación a la democracia y a la justicia social.En su discurso aludió a varios de sus predecesores, citando dos: el presidente del Parlament en el exilio Josep Irla, por su, y Carme Forcadell, de quien seTorrent se refirió a su propia juventud, ya que, con 38 años, es eldesde la restauración de la democracia, y celebró que su elección supone "el síntoma de unen los espacios de decisión y responsabilidad política" en Cataluña.También, apelando por ejemplo a trabajar por los que más sufren, a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres –en la Mesa hay una mujer y seis hombres– y también para erradicar la violencia de género.Tras su discurso sonó el himno nacional de Cataluña y los diputados soberanistas gritaron–él no lo hizo–, y al salir del pleno se reunió brevemente con Forcadell en el que será su nuevo despacho, para simbolizar el relevo.