Guardias civiles piden aplicar "de verdad la ley" en las fronteras de Ceuta y Melilla y erradicar el "contrabando" con "semiesclavos"

La AEGC ) ha exigido este jueves al Gobierno de España que asuma que controlar el tránsito diario por las fronteras de Farhana y Barrio Chino en Melilla y del Tarajal en Ceuta esy que "se aplique de verdad la ley yque se esconde tras el mal llamado comercio atípico".En un comunicado, la AEGC ha tildado deen esos pasos fronterizos, donde "se está poniendode los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la de los propios porteadores, la mayoría de origen marroquí, pero también algún ceutí y melillense que se han visto abocados por la crisis a transportar fardos de un lado a otro" de las fronteras terrestres españolas en África, según se hace eco Europa Press.Para la asociación de guardias civiles, ese negocio "no es comercio" porque "lo que hacen los porteadores es contrabando del que además sacan poco beneficio porque" ni es atípico "por la sencilla razón de que ocurre todos los días del año y no una vez de forma casual y cada día colapsa los pasos fronterizos y origina avalanchas que ya han ocasionado muertos ".Desde marzo del año pasado han fallecido en territorio marroquí junto a la frontera de Ceutaen estampidas protagonizadas por cientos de personas para entrar o salir de la ciudad autónoma, las dos últimas el pasado lunes.La AEGC ha considerado que este "problema de seguridad" no se puede solucionar con personal "porque". "Se soluciona llamando a las cosas por su nombre, dejando los paños calientes, porque es como contrabando como está tipificado en nuestra legislación jurídica el comercio atípico, ya los hombres y mujeres que son tratados como semiesclavos para que otros se enriquezcan a costa de su salud y del riesgo de sus vidas", ha advertido.Además, ha recordado a "los que tienen en sus manos la solución a este grave problema de seguridad que ha costado la vida a porteadores en las avalanchas de Ceuta y heridos entre los guardias civiles", que "no se puede seguir alargando el problema en el tiempo cuando"."No se entiende que no se haga nada por solucionar esta situación: todos sabemos que controlar el transito diario en estos puntos fronterizos es una labor imposible", ha resumido la asociación, que reclama medidas inmediatas "por humanidad, por, por su seguridad y la de los guardias civiles que prestan allí servicio y por la seguridad de todos los ciudadanos".En noviembre, el secretario de Estado de Seguridad,, interpelado por la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora, dijo en las Cortes que "hay una forma rápida de acabar con este tema: impedir cualquier tipo de transacción comercial en el paso fronterizo pero a lo mejor sería matar moscas a cañonazos"."¿Mejorarlo? Sí. Estamos tratando eny encajando también el respeto a los derechos humanos, mejorando también la imagen de un paso fronterizo que es responsabilidad española y la calidad de vida de los vecinos de Ceuta y de Melilla que sufren también esta situación, porque las primeras víctimas de ese mal funcionamiento son los vecinos de las ciudades autónomas", expuso.