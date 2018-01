CCOO y UGT exigen al Gobierno diálogo y mejores subidas en las pensiones ante las puertas del Congreso

Que las medidas se concreten en el diálogo social

"La subida de mierda"

"Retórica barata"

"El problema es de ingresos, no de gastos"

Cientos de pensionistas, convocados por CCOO y UGT, han exigido este jueves ante las puertas del Congreso unaa la aprobada por el Gobierno para 2018, del 0,25%, así como recuperar el diálogo con los interlocutores sociales en esta materia, informa Europa Press.La protesta, en la que se han podido escuchar lemas como "Menos ladrones y más pensiones" y muchos gritos contra la presidenta de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, la conservadora, ha sido secundada por varios diputados del PSOE y Unidos Podemos, incluidas sus portavoces, respectivamente.Los representantes de los sindicatos han criticado especialmente la forma en la que se ha dado a conocer la propuesta del Gobierno sobre ampliar a toda la vida laboral el cómputo de la pensión, y han exigidopara alcanzar acuerdos en el Pacto de Toledo."Es seguramente el séptimo u octavo anuncio de medidas de mejora en el sistema de pensiones que se hace a los medios yno se concretan", ha dicho el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, que ha pedido "equilibrar la situación financiera de la Seguridad Social conde ingresos que tienen consenso suficiente".Bravo ha recordado que una medida similar "ya está en vigor", pues actualmente se elige pensión en función de los últimos 21 o 25 años cotizados, pero que esa medida fue pactada. ", y no anunciar cosas que luego no se cumplan", ha argumentado.La secretaria confederal de UGT, Adela Carrió, ha reconocido por su parte que la propuesta "se ha de valorar", dado el elevado nivel de desempleados mayores de larga duración, pero ha lamentado no tener más información al respecto, por lo que ha pedido discutirloy que se tenga en cuenta a los sindicatos antes de definir la medida.Asimismo, ha criticadode las pensiones del 0,25%, sin tener en cuenta el aumento del nivel de pobreza entre los pensionistas, a los que, a su juicio, "se les vuelve a maltratar" con una revalorización insuficiente de la prestación.Acompañada por el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, y por la diputada María Jesús Serrano Jiménez, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha exigido al Gobierno "quey se deje de retórica barata" en materia de pensiones, pues cree que está poniendo " todo tipo de obstáculos " dentro del Pacto de Toledo.. Se está dejando aparcado al pensionista. Cada día hay una propuesta que es una tomadura de pelo, como la última", ha criticado, exigiendo "un respeto" y "soluciones ya".Por su parte, su homóloga en Unidos Podemos, Irene Montero, ha agradecido a las organizaciones sindicales que salgan "alo que algunas formaciones políticas no quieren escuchar": la necesidad de un sistema público "de pensiones dignas".Montero ha calificado comolas manifestaciones de Villalobos , recomendando a los jóvenes ahorro de cara a un plan de pensiones privado para asegurar una pensión, y las ha encuadrado dentro de "la política criminal del PP".Junto a Montero, la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, ha reivindicado mejoras en los ingresos, pues cree que "el sistema público no tiene problemas de gasto", y ha instado a destopar las cotizaciones más altas para que aporten más las rentas más altas.ha esgrimido, reclamando que se asegure la financiación de la Seguridad Social con impuestos vía Presupuestos.Asimismo, ha exigido la, que abaratará las pensiones a partir del próximo año con su entrada en vigor, la supresión del actual índice de revalorización y eliminar las bonificaciones a la cotización, "un peso muerto junto con las tarifas planas" que, a su juicio, están creando un "agujero negro" en el sistema.