Cerca de un centenar de empresas harán más de 3.000 procesos de selección este año con currículos ciegos

Un total dese han adherido a la iniciativa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de utilizar currículos ciegos en los que no se especifica el género del candidato para evitar una posible discriminación o sesgo inicial y serán más de 3.000 los procesos de selección de personal que se realizarán este año con esa directriz.Así lo ha explicado este jueves el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, en un discurso recogido por Europa Press para presentar el calendario de actividades del Instituto de la Mujer previsto para 2018,Esa iniciativa pone el foco durante el mes de enero en la relación de la mujer y el mundo empresarial y, en ese contexto, Garcés ha indicado que ya son"con participación equilibrada en sus puestos de responsabilidad", así como 250 empresas y 400 mujeres directivas se beneficiaron el año pasado de programas de mentoring cruzado.En la misma línea, ha destacado que son 218 las pymes que en 2017 recibieron ayudas para planes de igualdad, programa para el que se destinarán, según ha afirmado,este ejercicio.El calendario marca un tema en torno al que girarán lascada mes durante todo el año. Si enero es el de la mujer y la empresa, febrero abordará su relación con la ciencia y la tecnología, marzo se centrará en la conmemoración del Día Internacional y abril será para poner el foco en las mujeres que forman parte de los cuerpos de seguridad.Sobre este asunto, Garcés ha recordado que en 2018 se cumplen, donde "siguen rompiendo posibles barreras y prejuicios" que toda la sociedad tiene que luchar por desmantelar.Mayo será el mes de la educación, entendida como, en palabras del secretario de Estado, y junio, por su parte, tendrá el epicentro en la diversidad, tal y como ha destacado frente a la activista del colectivo LGTBI Boti García, que participaba en la presentación."Espérame este año en la manifestación, Boti, que el año pasado no pude ir por motivos personales", ha dicho a la expresidenta de la FELGTB. "Nos ha costado mucho reconocer la igualdad en este ámbito. Todas las formaciones políticas tenemos que estar juntas por un colectivo que ha representado y representa", ha añadido.El mes de julio será el de las mujeres en política, pues ya son según Garcés elde todos los órganos de este tipo que hay en España pero queda recorrido. En agosto se pondrá el centro en el deporte, donde se necesita "romper estereotipos" y alcanzar hitos como que "la primera división del fútbol femenino tenga el mismo espacio" que la masculina en los informativos.En septiembre se hablará de mujer y cultura, en octubre de mujeres rurales, ámbito en el que además, ONU Mujeres pone este año el foco, y en noviembre de violencia machista, pues el 25 se conmemora el Día Internacional para su erradicación. Garcés ha destacado en este punto la, pues en su opinión, "el mero hecho de anunciar que lo hay es el mejor mensaje que se puede enviar a la sociedad".Por último, diciembre será el del, tras el avance del feminismo desde 2017. "Se han abierto ventanas para la reflexión, se han roto algunos tabúes y se han abierto algunas puertas", ha destacado en este sentido.Durante su intervención, Garcés ha incidido especialmente en laen la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades y en el imperativo de hacerlo cada día sin bajar nunca la guardia por el bien de una sociedad "que piensa más allá del artículo 155 de la Constitución Española"."Vivimos imbuidos del 155", ha dicho el secretario de Estado, para explicar que: son 155 los países del mundo que no cumplen en sus ordenamientos jurídicos "las reglas más básicas de igualdad" y fue un primero de octubre cuando Clara Campoamor pronunció su discurso "inspirador" sobre el voto femenino.Tras su intervención ha tenido lugar una mesa redonda con mujeres que son referentes en distintos sectores y en la que ha participado además de Boti García, la cineasta, Natalia Fernández de Fraternidad-Muprespa, la profesora de Filosofía de la Rey Juan Carlos; las pilotos de las Fuerzas Armadasy la futbolista