Debate en Oviedo sobre si se debe retirar la estatua de Woody Allen ante las acusaciones de su hija Dylan de abusos sexuales

"Era mi héroe"

Rechazo de Hollywood al director

La concejala de Atención a las personas e Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, no ha querido pronunciarse este jueves sobre la posibilidad dede la calle Milicias Nacionales, después de que la hija del cineasta afirmara haber sufrido abusos sexuales de pequeña, informa Europa Press.La ciudad de Oviedo decidió realizar una estatua de bronce al cineasta en 2002, cuando Allen recibió el. La Plataforma Feminista de Asturias pidió el pasado 25 de noviembre, coincidiendo con la manifestación contra la violencia hacia la mujer, que se retirase esta estatua. Ahora, con las nuevas declaraciones de la hija de Woody Allen en las que denuncia que sufrió abusos por parte de su padre, la Plataforma ha vuelto a pedir al Consejo de Igualdad del Ayuntamiento ovetense que pida al Consistorio la retirada de la misma por entender que debe retirarseLa concejala de Igualdad, presidenta de dicho Consejo, ha rechazado pronunciarse a este respecto en declaraciones a Europa Press, aunque ha afirmado que, en caso de que esta propuesta se plantee en la próxima reunión del Consejo, la mismaen su seno. "Es una propuesta muy respetable, como todas las que se llevan, pero no voy a hacer ninguna valoración porque prefiero que sea en un debate plural", ha señalado Ponga.Sobre la petición, la edil socialista ha afirmado que ella como presidenta del Consejo no ha recibidopara retirar la estatua. "Si alguien lleva la propuesta será objeto de debate", ha afirmado. Ponga calcula que el Consejo se reunirá en las próximas semanas para abordar la preparación de los actos del 8 de marzo y todas las cuestiones que presenten los diferentes colectivos que lo conforman.La presidenta de la Plataforma Feminista de Asturias, Eva Irazu, ha recordado este jueves que lase realizó el pasado 25 de noviembre en Oviedo, coincidiendo con la manifestación en la que los asistentes realizaron un recorrido por diferentes estatuas de la ciudad. Cuando se pararon en la de Woody Allen, relataron la historia de abusos sexuales de la hija del cineasta y pidieron la retirada de la estatua.Ahora que el Consejo se reunirá en breve, desde la Plataforma consideran que debería abordarse este asunto.. Si el Consejo finalmente no decide pedir al Ayuntamiento la retirada de la estatua, la Plataforma presentará una petición formal ante el Consistorio.La hija adoptiva del cineasta Woody Allen y Mia Farrow ha concedido este jueves una entrevista en el programa This Morning de la cadena CBS, en la que ha relatado su experiencia como víctima del. Así, ha relatado que Allencuando tenía siete años."Amaba a mi padre. Lo respetaba. Era mi héroe. Y, obviamente, eso no elimina lo que hizo, pero hace", ha comentado Farrow, quien actualmente tiene 32 años, en una entrevista con Gayle King, recogida por Europa Press.Allen, de 82 años, ha rechazado en repetidas ocasiones la acusación, que fue realizada por vez primera en 1992, en medio de unde su pareja de entonces, la actriz Mia Farrow. En un comunicado difundido este jueves, el cineastay ha asegurado que Farrow está usando el escándalo de acoso y abusos sexuales que afecta a Hollywood estos días para renovar su acusación."Aunque la familia Farrow está usando cínicamente la oportunidad ofrecida por el movimiento Time's Up para repetir esta, eso no lo hace más verdadero hoy que en el pasado", asegura Allen en el comunicado. "Nunca abusé de mi hija, como concluyeron todas las investigaciones hace un cuarto de siglo", ha agregado. Allen nunca fue acusado.Farrow ha asegurado que los hechos ocurrieron cuando Allen fue a la casa de su madre en Connecticut en agosto de 1992, en medio de laA raíz de las campañas Time's Up y #MeToo en protesta contra el acoso sexual, Farrow ha defendido la necesidad de denunciar este tipo de comportamientos inapropiados. "Soy creíble y estoy contando la verdad. Creo que es importante que la gente se dé cuenta de que. Y son suficientes para cambiar las cosas", afirma Farrow en la entrevista, grabada en su vivienda de Bridgewater (Estados Unidos).Hace cuatro años la joven escribió una carta abierta en el diario The New York Times en la que confesó que Woody Allen había abusado de ella en el ático de la casa donde vivían en 1992,. El cineasta negó repetidamente las acusaciones.Cuando se destaparon los casos de abusos sexuales de Harvey Weinstein y otros miembros de la industria cinematográfica hace unos meses, Farrow escribió una carta abierta a Los Angeles Times en la que expresaba su descontento con el hecho de que su padre adoptivo no solo no fuera condenado por la vía judicial, sino que todavía gozase del"¿Por qué Harvey Weinstein y otras estrellas acusadas han sido repudiadas en Hollywood mientras que Allen recientemente ha firmado uncon el ejecutivo de Amazon Roy Price antes de que este fuera suspendido por las acusaciones de acoso sexual?", expresó Farrow.Recientemente un grupo de actrices y directoras de Hollywood entre las que se encuentran, han mostrado públicamente su apoyo a Dylan Farrow. Por otro lado, actores comohan asegurado que no volverán a ponerse a las órdenes del cineasta en señal de apoyo a su hija.En esta línea,, que protagonizan A Rainy Day in New York, han afirmado quedel filme de Allen a la campaña Time's Up, así como a un centro en defensa de los derechos del colectivo LGTB de Nueva York y a la organización en contra de los abusos sexuales RAINN.