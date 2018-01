El Gobierno asegura desconocer el coste de la corrupción urbanística en España

El Gobierno afirmaurbanística en España en los últimos 10 años. Es la respuesta que ha dado el Ejecutivo a una pregunta escrita del senador de Compromís Carles Mulet , que cuestionaba si el Gobierno puede "cuantificar cuánto dinero hafruto de la presunta corrupción urbanística en los últimos 10 años". "No se dispone del dato solicitado, por lo que no es posible facilitar la información requerida", es la escueta respuesta.Mulet, que también preguntó por los planes del Gobierno de Mariano Rajoy paracalifica dea los representantes del Ejecutivo, que tampoco han aclarado si tienen algún plan para recuperarlo.La corrupción urbanística y la falta de competencia en los contratos públicos cuesta unos 90.000 millones de euros al año , según señalaba la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia en 2015. "El Gobierno tiene lay recuperar ese dinero, por mucho que buena parte de los casos afecten a su partido", ha añadido Mulet.El barómetro del CIS de diciembre reflejaba que la corrupción y el fraude son elpara los españoles, algo que el instituto de estadística viene constatando desde hace varios años."Defraudan respuestas como que es imposible facilitar una información por el hecho de que no disponen del dato solicitado", ha manifestado el senador, que ha reclamado "un".