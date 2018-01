Junqueras insiste al Supremo para poder asistir al Pleno de investidura en el Parlament

Llarena "desnaturaliza" derechos

Reducir diferencia entre libertad y prisión

Entiende que su voto es indelegable

La defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras presentó este jueves un escrito de súplica ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la decisión por la que el pasado viernes el juez de la causa contra el procés, Pablo Llarena,. Junqueras insiste en que debe ser trasladado a un cárcel próxima a su domicilio paraque se celebrará previsiblemente en unos días.En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el abogado Andreu Van den Eynde argumenta que la decisión de Llarena produce "", mientras que el traslado del diputado electo de ERC a una prisión en Cataluña y los permisos para asistir a las sesiones de la cámara catalana implicarían"como son los inherentes a estar a menor distancia de su esposa y sobre todo de sus hijos".Por ello, suplicó a los magistrados que autorice el traslado de su cliente al Centro Penitenciario Brians-I (próximo a su domicilio) o a otro dependiente de la Administración Penitenciaria de Cataluñaasí como estar cerca de su esposa e hijos menores de edad.Solicitó tambiénpara su asistencia al Pleno de investidura que se producirá transcurrido un máximo de diez días desde la constitución este miércoles del Parlament "o bien se determine la conveniencia de otorgar dichos permisos para que el derecho de participación política pueda efectuarse en futuros Plenos".La decisión de Llarena del pasado 12 de enero era de carácter ejecutivo y contra ella no cabía recurso, pese a lo cual la defensa de Junqueras presenta suplica a la Sala para agotar la vía interna ante una eventual impugnación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en defensa de sus derechos fundamentales, según explica en el escrito.Añade que además tiene la "certeza" de que el tribunal será sensible sus argumentos, dirigidos a obtener una interpretación favorable a la vigencia plena del derecho a la participación y representación política contemplado en la Constitución "sin olvidar los derechos inherentes a la persona relacionados con el disfrute de sus relaciones familiares".Para la defensa de Junqueras, el auto de Llarena estaba lleno de "innovaciones jurídicas cuyo resultado es la desnaturalización de tales derechos" cuando es precisamente en materia de derechos fundamentales en la queSolicitó, por tanto, que el tribunal de apelación "arbitre aquellas medidas que estime oportunas paraaludidos a través del mantenimiento de los criterios adoptados en anteriores precedentes y con estricto respeto a las normas que regulan el ejercicio de tales derechos".Van Der Eyden aludió asimismo a las denominadas Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), que señalan que "las restricciones impuestas a las personas privadas de libertada los objetivos legítimos que se pretendan conseguir con ellas".Añadió en el escrito que dichas reglas "recuerdan la necesidad de reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el(Regla 5) y son de aplicación a los presos preventivos según se establece en su Observación Preliminar 3.1 y deberán aplicarse de forma imparcial ".En cuanto a los derechos políticos del diputado electo de ERC "ninguna norma restringe los derechos políticos de los presos a la estricta esfera del derecho de sufragio y así lo defiende la doctrina autorizada, puesto que".Añadió que, si bien es cierto que el ejercicio del derecho de sufragio se efectúa con adaptación a la circunstancia del encarcelamiento, ello debe producirse "".En situación de prisión provisional, por tanto, un diputado electo, "y por más que su encarcelamiento haga incompatible la asistencia diaria a la cámara legislativa o su participación en comisiones parlamentarias (donde podrían ser sustituidos), no puede implicar su inasistencia al Plenario ni la pérdida de su voto, circunstancia que alteraría la función misma del Parlamento y", en opinión de la defensa de Junqueras.Aludió igualmente al propio Reglamento de Parlament, cuyo artículo 4.1 establece que "del Pleno". Por ello, entiende quetanto formal y funcionalmente como por respeto al derecho fundamental del que la función legislativa es vehículo, que es la representación popular, y su voto es por lo tanto indelegable."Un diputado electo ha de poder emitir su voto y, por tanto, participar en el Plenario. No hacerlo modificaría la aritmética parlamentaria y alteraría la voluntad popular que se expresa a través de sus representantes en las cámaras legislativas", añade el escrito.Se citó incluso un estudio jurídico sobre este asunto cuyo autor, el actual fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, habla de la, además, "de la injerencia de otros poderes del Estado que supondrían un desgaste de los principios democráticos".Recordó asimismo la defensa del exvicepresidente catalán que "de igual forma que nadie abogaría por restringir los derechos a la libertad religiosa o de culto, de educación o de asistencia sanitaria a un interno en prisión, a fortiori (con mayor motivo) habría deen cuya esencia se discute la legitimidad del propio sistema político y de justicia.Finalmente, incidió en que la afectación del derecho a emitir el voto de un diputado en situación de prisión provisional no se fundamenta en razones legales que permitan sacrificarlo "sin producir daños irreparables y afectar a derechos e intereses legítimos de terceros ".