Frontex prevé un aumento de las llegadas de migrantes a España en 2018 y ofrece incrementar su apoyo

Descarta un desplazamiento de la ruta

Caen las llegadas a Italia y Grecia

El director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Fabrice Leggeri, consideró este viernes que "lo más probable" es quetras duplicarse en 2017 con respecto al año anterior, y ofrecióa través de la operación Indalo, según informó Europa Press."Es muy probable que el flujo aumente", indicó Leggeri en un encuentro con periodistas en Madrid, subrayando que por ello "" de ahí el que Frontex haya propuesto al Gobierno español "incrementar y ampliar el apoyo ofrecido" en la actualidad con la operación Indalo, que cuenta con un centenar de oficiales, dos barcos y dos aviones.No obstante, el máximo responsable de Frontex no precisó los términos en los que se ampliaría la operación, que se están discutiendo con el Gobierno español, ni los fondos que se destinarían a la misma. Según indicó, en 2017y la agencia de fronteras cuenta con laen su presupuesto para movilizar fondos en función de cómo evolucionen las necesidades.En este sentido, reconoció que su preocupación no son los fondos, "que los tenemos", sino que "los estados miembros pongan a disposición de Frontex los barcos, aviones y helicópteros" necesarios para que la agencia pueda desempeñar su labor. "si es necesario", subrayóPara resolver este problema, la agencia europea tiene en marcha un proyecto piloto para contar con una "pequeña flota" con el que "llenar el vacío" cuando los estados miembros no disponen de los medios necesarios. No obstante, subrayó, aunque Frontex llegue a contar con sus propios barcos o aviones, "" a bordo de los mismos para efectuar las operaciones.Por otra parte, descartó que el aumento de llegadas de migrantes a España en 2017, que, se deba a "un desplazamiento de la ruta desde el Mediterráneo Central".", señaló, indiciendo en que quienes llegan a Italia, vía Libia principalmente, son en su mayoría subsaharianos, pero del Cuerno de África, mientras que–el 40% fueron marroquíes y argelinos–, sobre todo inmigrantes económicos, y subsaharianos, pero de África Occidental.No obstante, precisó Leggeri, se está tratando de determinar si los migrantes de África Occidental" hacia España desde Níger, principal nodo en su viaje. "Hasta ahora no podemos decir que esto haya ocurrido", ha insistido.Uno de los motivos que podrían explicar la duplicación de las llegadas, según el responsable de Frontex, podría ser que "que los que se cobran en el Mediterráneo Central", así como la situación económica en algunos países del Magreb, "cuyos ciudadanos ven oportunidades en Europa, sobre todo en España".En todo caso, Leggeri se mostró convencido de que el flujo de llegadas a España habría sido "mucho mayor si no fuera por los acuerdos de cooperación" que existen con Marruecos y otros países africanos, y puso en valor en especial laAunque el aumento de las llegadas a España supuso una "mala noticia", resaltó que las cifras cayeron en Italia y Grecia por segundo año consecutivo. Así,migrantes y refugiados, frente a los 181.000 de un año antes, mientras que, frente a los 182.000 de 2016.En total, precisó, las operaciones de búsqueda y rescate efectuadas por, además de permitir el arresto de 1.000 criminales, incluidos traficantes de personas y de drogas, y la incautación de 100 toneladas de drogas, más de la mitad de ellas en España.Por otra parte, el director de Frontex reconoció que uno de los grandes retos a nivel europeo en lo que a inmigración se refiere es laen la UE. En este sentido, consideró que "a nivel europeo podemos ser más eficientes".En 2017, indicó, Frontex llevó a cabo 340 vuelos de retorno quea sus países. En el caso de España, solo se realizaron 10 vuelos en colaboración con Frontex que trasladaron a unos 200 inmigrantes. Esta cifra tan baja obedece, según Leggeri, a que