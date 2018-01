Torrent quiere garantizar que haya un candidato "que pueda ser investido" y gobernar

Voto delegado

El presidente del Parlament, Roger Torrent , ha destacado este viernes que quiere "garantizar que hayay que haya un Govern que pueda gobernar desde el minuto uno".En una entrevista en el diario Ara recogida por Europa Press, ha explicado que antes de proponer a un candidato quiere acabar este viernes supara ver quién tiene posibilidades: "Si es Puigdemont, hablaré con él para ver cómo enfoca la investidura".Preguntado por si eso significa que, ha dicho que ya se verá y que lo importante "no es cómo se desarrolla la conversación, sino el contenido". Ha defendido que el presidente debe ser el que decida la mayoría parlamentaria y, preguntado por si se puede gobernar desde Bruselas, ha respondido queSobre la fecha en la que se podría celebrar el debate de investidura ha manifestado que todavía no lo sabe, pero que "—que acaba el 31 de enero— pero tampoco hay que precipitarse".Sobre la petición de los diputados en Bruselas para, Torrent ha dicho que será una decisión de la Mesa (en la que JuntsxCat y ERC tienen mayoría).Torrent defendió hace unas semanas, cuando todavía no era presidente del Parlament, que había quedel Parlament ante una eventual investidura telemática, que precisamente se han mostrado en contra de una investidura a distancia.Preguntado por si mantiene este posicionamiento, ha señalado que "a los letrados, y (la investidura telemática) es una decisión que depende de la Mesa y será una decisión política del conjunto de la Mesa".Torrent se ha comprometido adel Parlament,: "Mi trabajo como presidente es que se respete la voluntad popular expresada en las urnas y, sobre todo, hacerlo a través de los procedimientos establecidos en la cámara".También ha defendido que es importante recuperar las instituciones tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha reivindicado su trayectoria previa como diputado de ERC para explicar queen su discurso de debut porqueEn otra entrevista en La Vanguardia , Torrent ha insistido en que trabajará para representar ay para garantizar "que se pueda hablar de todo"."También defenderé el, también los que están en prisión preventiva o en el exilio", ha subrayado.Preguntado por si tiene previsto reunirse con el rey, ha respondido: