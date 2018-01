Un juzgado imputa al director de Prisiones y dos altos cargos de Interior por supuestos nombramientos ilegales

Expediente disciplinario

Unidos Podemos exige la comparecencia de Zoido

El juzgado de instrucción número 25 de Madrid ha citado en calidad de investigados al director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, a la subdirectora de Recursos Humanos, Ana María Velasco, y al subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, por una querella interpuesta por el sindicato Acaip por prevaricación y malversación enEn el auto de 8 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza Raquel Robles González incoa procedimiento y solicita a Instituciones Penitenciarias que le remita la documentación relativa a la contratación de personal a raíz de la resolución del 21 de marzo de 2017 de la Subsecretaría de Interior que, según la querella de Acaip,La querella se fundamenta en que determinadas plazas "no se justifican por criterios de méritoy capacidad sino por unapor parte de la Administración". La magistrada cita el 20 de febrero a Luis Aguilera (11.15 horas), Ángel Yuste (12.15 horas) y Ana María Velasco (13.00 horas).Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han asegurado que dichas contratacionesy que están convencidos de que así se acreditará ante la jueza. Este Departamento niega "clara y rotundamente" las imputaciones por contrataciones ad hoc de un concurso de plazas en cuya mesa de valoración participó, según recuerdan, las organizaciones sindicales, incluido Acaip."El sindicato, que se celebró con total transparencia", señalan estas fuentes de Interior, que añaden que la Administración Penitenciaria carece de competencias para crear o suprimir puestos de trabajo de este tipo, los calificados entre los niveles 15 a 22.Este mismo viernes, representantes de Acaip se han congregado ante la sede de Instituciones Penitenciarias en protesta por lacontra su presidente, José Luis Pascual, que ha sido citado con motivo del expediente abierto por presunta incompatibilidad entre su condición de funcionario y sus otras actividades en el ámbito privado.Acaip ha contado con elque, en un comunicado, apoyan a Pascual por expresar lo que, según ellos, piensan muchos de los trabajadores de prisiones: "Nos merecemos una gestión y unos gestores a la altura de la importancia y trascendencia social que tiene Instituciones Penitenciarias".Los sindicatos, que reclaman que se retire el expediente contra el presidente de Acaip, han firmado recientemente un acuerdo para pedir en unidad de acciónde los funcionarios de prisiones. El 24 de febrero han convocado en Madrid una protesta para defender con "todas" sus fuerzas estas reivindicaciones.Unidos Podemos en el Senado ha registrado este viernes una solicitud de comparecencia urgente del ministro de Interior,, para que de cuenta a la Cámara Alta sobre la imputación de tres altos cargos del Ministerio del Interior, después de una querella por colocar de manera supuestamente arbitraria a funcionarios "que no reúnen los requisitos legalmente establecidos".Para la portavoz adjunta de Podemos en el Senado, Maribel Mora, el titular de Interior "tieneen sede parlamentaria por su errática gestión" y recalca que no ha respondido en sede parlamentaria por el internamiento de más de 500 inmigrantes en la cárcel sin inaugurar de Archidona. Ni tampoco ha comparecido para dar cuenta por el caos vivido en la AP-6 el pasado día de Reyes.Justo esta semana el ministro fue a la comisión de Interior del Senado para explicar las órdenes policiales que recibieron los efectivos desplazados a Cataluña durante el 1-O , aunque desde Podemos recuerdan que Zoido acumulaque no se han satisfecho.Por ello, la portavoz morada considera que esque sin haber pasado 24 horas de su comparecencia le salpique un nuevo "escándalo". "Para el conjunto de la ciudadanía es ya toda una obviedad que a Zoido le queda grande el cargo que ocupa", recalca.