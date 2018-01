Youtube vuelve a publicar la campaña contra los piropos tras retirarla provisionalmente por quejas de usuarios

Equo: "La lucha contra el machismo es imprescindible en Andalucía"

La plataforma Youtube volvió a publicar el vídeo de la #NoSeasAnimal puesta en marcha por el Instituto Andaluz de la Mujer ( IAM ) y el Instituto Andaluz de la Juventud ( IAJ ) tras retirarla provisionalmente esta misma mañana porAsí lo han indicado a Europa Press fuentes del IAM, que explicaron que cuando los usuarios presentan quejas "Youtube tiene la obligación de quitar un determinado contenido y analizarlo", pero "han visto que, y la plataforma lo ha vuelto a reponer", señalan.Con el lema #NoSeasAnimal, la campaña se difunde mediante imágenes, gifs, un spot y cuñas de radio a través de redes sociales y medios de comunicación. Asimismo, cuenta con una landing page para ofrecer a la ciudadanía todos los recursos de la campaña y animarla a su participación y difusión.El lema va acompañado de gráficos con una metáfora con perfiles de los diferentes tipos de fauna callejera: el gallito que dice piropos a unos metros de distancia, el cerdo que grita barbaridades, el buitre que está al acecho, el pulpo que se pega cada vez que puede, el búho que no quita ojo de encima, etcétera, todo ello cerrado con los mensajes, "Ayúdanos a que la fauna callejera se extinga" y "El acoso callejero es una forma de violencia machista".Por otra parte, tanto la Red Equo Derechos de los Animales como Equo Andalucía Verdes, por lo que registrarán una petición formal para exigir su retirada."Pedimos. Por supuesto que hay que impulsar campañas para combatir el acoso que sufren las mujeres en nuestras calles, a plena luz del día y ante la mirada impasible de muchas personas; pero hay que hacerlo, no enmascarándolo detrás de animales inocentes", señaló, coportavoz andaluz de la formación."Esta campaña alimenta la violencia, que es precisamente lo que combatimos cuando combatimos el machismo. La misma da a entender que la violencia contra las mujeres y el acoso son algo instintivo propio de los animales, cuando realmente no es más que resultado del sistema patriarcal", abundó Sánchez Molina a través de un comunicado. "El machismo se aprende y se adquiere, no es algo que esté en la naturaleza".Por su parte, la coportavoz de la Red Equo Derechos de los Animales,, calificó de "incomprensible" la actitud de la Junta frente a esta cuestión, "pues apuesta por una campaña publicitaria quey los convierte en responsables de un comportamiento machista e indeseable, exclusivo del ser humano, excepcionando al mismo tiempo determinados tipos de maltrato en su Ley de Protección Animal, como por ejemplo la tauromaquia y las peleas de gallos, actividades que subvenciona, fomenta y protege, y que son tradicionalmente machistas".Así, para Equo, la campaña denigra a los animales y "de estas situaciones, el patriarcado. Ni el gallo dice piropos a unos metros de distancia, ni el cerdo grita barbaridades, ni el buitre está al acecho, ni el pulpo toca sin permiso cada vez que puede, ni el búho te intimida con la mirada. Son hombres maltratadores los que lo hacen, y es a ellos a quienes esta campaña debería señalar", inciden desde la formación.Equo Andalucía Verdes recuerda que "en nuestra región, donde 2017 se cerró con un 20% más de denuncias por violencia machista". "Las víctimas no deben sentirse solas, desprotegidas. Las mujeres deben sentir que tienen toda una sociedad que las apoya y las empuja a vivir sin miedo, lejos de cualquier conducta machista que debe ser punible. Como ecofeministas amamos la vida animal, pero detestamos profundamente el machismo", insistió Francisco Sánchez.El partido verde apuesta porque promueva la prevención de estos comportamientos de acoso y que ponga el foco en el respeto por las mujeres y en las relaciones humanas en clave de igualdad. "Es lo que procede en la sociedad del siglo XXI. Ciudades libres de acosadores que sean verdaderos espacios de convivencia y respeto entre iguales", concluyen.