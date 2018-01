Miles de personas en Valladolid exigen a la Junta "cambiar" su política hacia un sanidad "cien por cien pública"

El "clamor popular" de miles de personas –según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal y Nacional y– llegadas de las nueve provincias de Castilla y León se reunieron este sábado en Valladolid en respuesta a la llamada de las plataformas enpara "denunciar", entre otros aspectos, la política sanitaria de la Junta y exigir el "fin de los recortes, la reducción de las listas de espera o una Sanidad cien por cien pública".Una veintena de plataformas citaron a los ciudadanos de la comunidad bajo el lema Nos duele la Sanidad para defender "uno de los pilares del estado de bienestar" que ahora, según recoge el manifiesto que las plataformas han leído frente a la Consejería de Sanidad.A los más de 50 autobuses fletados por las plataformas organizadoras de la protesta se han sumado plataformas sindicales como UGT, CCOO, CNT y CSIF y partidos políticos como PSOE, Podemos e Izquierda Unida, cuyos representantes también asistirán a la movilización.Los principales motivos que señalaron las plataformas para convocar esta manifestación sonen sistema sanitario, además de la reclamación de que no se cierren plantas y camas hospitalarias y una apuesta por una sanidad cien por cien pública, en referencia al Hospital de Burgos.Asimismo, pidieron que se implementen programas de prevención y promoción de la salud en Atención Primaria, mejorar la atención en los núcleos rurales, legislar para restituir el derecho a recibir asistencia sanitaria de personas que residan en el territorio, los nombramientos de gerentes en función de su perfil profesional y no político, un cumplimiento "riguroso" de la ley de incompatibilidades y, por último, más medidas de transparencia y participación ciudadana.La marea blanca, partió desde la Plaza Mayor en dirección a la sede de la Consejería por la Calle de Santiago y el Paseo de Zorilla encabezada por una pancarta que rezabay seguida por las que contenían las peticiones concretas de las distintas plataformas, como un nuevo hospital para Aranda de Duero y aliñada por carteles que recordaban que "Los recortes en Sanidad matan".Tampoco faltaron los gritos de "no a la privatización", "la sanidad no se vende, se defiende" o "recorte en sanidad, crimen legal", ni los cánticos dedicados al consejero de Sanidad,, a quien los manifestantes pidieron que "suelte las tijeras" porque "más que consejero, parece peluquero".Por su parte, el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid , Luis Ocampo, señaló que la movilización constituyóporque fue la expresión de un "clamor popular" en defensa del sistema sanitario público y de crítica "rigurosa, profunda y documentada" de su gestión.Asimismo, recordó que "no piden milagros" sino evitar el deterioro de la sanidad pública y advirtió que esta manifestación no es un "cohete de cumpleaños" sino la expresión de un movimiento "fuerte" que "exige" que se atiendan sus demandas.