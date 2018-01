Miles de policías y guardias civiles se manifiestan en Barcelona por la equiparación salarial

"Mayor manifestación de policías"

Representación política

Miles de, unos 35.000 según el Ayuntamiento de Barcelona y 160.000 según los organizadores, se han manifestado este sábado en la capital catalana por la equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza. La movilización estaba convocada por la plataforma por la equiparaciónbajo lemas como Prohibido rendirse y La seguridad, pilar básico del bienestar, y ha comenzado en plaza Urquinaona, ha avanzado por Via Laietana, avenida de Marquès de l'Argentera, paseo de Sant Joan, calle Trafalgar y ha terminado en plaza Catalunya, donde ha habido discursos.Ha transcurrido sin incidentes y durante el recorrido se han escuchado cánticos de "Esta es vuestra policía", "Queremos ya, justicia salarial",y gritos a favor de Jusapol.A la manifestación han asistido el presidente de Cs,, junto a la líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, que ha sido recibida con gritos de "presidenta"; el diputado en el Congreso Miguel Ángel Gutiérrez, y la presidenta de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías.También; el senador del PSOE Francisco González Cabañas, y la eurodiputada de ALDE Beatriz Becerra.El presidente de Jusapol, Natan Espinosa, que ha cifrado la movilización en 160.000 manifestantes, ha celebrado que ha sidoy ha asegurado que la equiparación salarial es una reivindicación justa.Ha defendido que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y ha exigido al Gobierno que concreten la equiparación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018."Todos los ciudadanos están con nosotros menos tres:. Que sean claros, den la cara y que no nos engañen", ha reclamado.Rivera ha destacado que, porque cree que todos los policías que hacen el mismo trabajo deben cobrar el mismo sueldo, y ha asegurado que Cs no aprobará los PGE si no hay la equiparación salarial con las policías autonómicas.También ha criticado que en los últimos años, y ha avisado de que no van a permitir más imágenes de manifestantes rodeando cuarteles y hoteles donde dormían policías, como ocurrió antes del 1-O en Cataluña.El senador socialista Francisco González Cabañas ha pedido al Gobierno quey ha explicado que advirtió al Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, de la manifestación: "A la Polícia Nacional y a la Guardia Civil le ha gustado tanto Barcelona que".