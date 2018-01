Sánchez: el Gobierno de Rajoy está "paralizado", "acabado" y es "un lastre" por la corrupción

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , definió como "novela negra" los casos de corrupción que afectan al PP y opinó que, en consecuencia, el Gobierno de Mariano Rajoy estáy, por ello,consdieró que es. Frente a ello, reclamó un gobierno que defienda "a los trabajadores y combata la desigualdad" y, para ello,que llevará el PSOE al Congreso en el plazo de seis meses, informa Europa Press.Sánchez afirmó que el Gobierno de Mariano Rajoy, tras año y medio de legislatura, está "acabado" mientras. Ante ello, el PSOE "como partido de Estado, izquierda de gobierno" tiene dos opciones: "O esperar a que convoque elecciones, y no parece que Rajoy quiera y Ciudadanos le quite el apoyo; y, dos, liderar desde la oposición muchos de los problemas".En una asamblea en Elche (Alicante), este sábado, en el Centre de Congresos ante unas 300 personas, lamentó que, como el sistema de pensiones públicas o la emigración de la juventud, y sí de los casos de corrupción del PP, que calificó de "novela negra".El dirigente socialista dijo que en la Comunitat Valenciana los casos de corrupción "llevan muchos años" ocupando las preocupaciones –en referencia al juicio del caso Gürtel sobre la presunta financiación ilegal del PPCV , que se sigue estos días en la Audiencia Nacional– y criticó que el Ejecutivo central esté; de modo que ha reclamado un nuevo gobierno que no tenga que defenderse de la corrupción.Frente a ello, aseguró que el PSOE llevará a finales de año al Congreso de los Diputados diez acuerdos de Estado –en materia de– que confió en que reciban el respaldo de PP, Ciudadanos y Podemos. "Si se oponen será su responsabilidad, y si la apoyan, bienvenido sea", manifestó.