La cárcel Modelo de Barcelona, histórico epicentro de la represión franquista, abre sus puertas como centro cívico

Entidades y vecinos

La, cuando el Ayuntamiento, vecinos, entidades memorialistas y del Esquerra de l'Eixample han celebrado un acto simbólico de apertura del recinto comoEl acto institucional lo ha presidido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha celebrado haber dado "un paso más" en este proyecto y ha reconocido la lucha de los vecinos y entidades porque, según ella, con su tenacidadHa recalcado que es un acto de justicia y que "aunque la administración pública no ha estado suficientemente a la altura", mucha gente ha batallado para que esto se haya conseguido.Colau ha dedicado unas palabras al líder de ERC, Oriol Junqueras; al conseller de Interior cesado, Joaquim Forn; al diputado de JxCat Jordi Sànchez, y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, que llevan meses en prisión: "Seguro que querrían estar aquí con nosotros.".Asimismo, ha recordado a las personas que estuvieron en La Modelo y que lucharon por los derechos y las libertades, según ella, y ha asegurado que, y para crear un espacio de diálogo y lo más abierto posible: "Estamos aquí porque nos lo debíamos como ciudad"."No olvidaremos nunca y lucharemos contra la impunidad porque", ha expresado.El representante de Fem Nostre l'Espai de La Modelo, Xavier Riu, ha dicho quey ha celebrado que hayan conseguido abrirla al público con el objetivo de poder disfrutar de las dos manzanas del Eixample que ocupa, "que son una gran oportunidad para mejorar la ciudad y el barrio".Ha asegurado que"Necesitamos que no sea una decisión de un despacho entre cuatro expertos, queremos decir la nuestra".Las instalaciones se podrán visitar desde la tarde del domingo:, y los viernes y el sábado habrá puertas abiertas para visitar de forma libre espacio del recinto, para lo que no se requerirá reserva.