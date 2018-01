Cs pide una comisión de investigación sobre los atentados en Cataluña y el PSOE la califica de "frivolidad"

Algo falló

"Ingenuidad o imprudencia" del Gobierno ante el 1-O

ERC apoyará la creación de la comisión

El presidente de Ciudadanos,, ha anunciado este martes que su formación pedirá crear unade los Diputados sobre los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del pasado mes de agosto, que se saldó con casi una veintena de víctimas mortales y más de 100 heridos.En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Rivera ha explicado que el objetivo no es buscar a los responsables políticos del ataque, sinoy qué se puede mejorar en el futuro yun suceso similar. "Me preocupa que en un futuro no podamos evitar que vuelva a suceder", ha reconocido.El líder del partido naranja, que cree que era necesario que pasaran unos meses para reclamar una comisión de investigación, por respeto al "dolor" de quienes sufrieron los ataques y sus familias, ha dicho que le parecelo que desvelaba este lunes El Periódico Según ha informado este diario, la Policía Nacional impidió gracias a un soplo que losen inglés en la que los servicios de inteligencia de Estados Unidosy a los responsables de la lucha antiterrorista española el pasado 25 de mayo sobre un posible atentado yihadista en la Rambla de Barcelona.Este es uno de los motivos por los que Rivera sostiene que se deberían, igual que se hizo en EEUU con el 11-S, luego en España con el 11-M y en Reino Unido con los ataques de 2005 en Londres.Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso,, ha tildado de, y que atribuye a que, según ella, en Cs "vale todo". En declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, Robles ha añadido que "querer hacer de la lucha antiterrorista un elemento de confrontación política siempre va a encontrar al PSOE absolutamente en contra".A juicio de Rivera, gracias a ello se podrían aclarar cuestiones relacionadas con ", saber si tienen o no beneficios penitenciarios algunos de esos radicales, saber cómo entran y salen del país, saber, si es a través del Ministerio del Interior o de las Policías autonómicas o saber por qué hay descoordinación policial".Rivera ha indicado que esa descoordinación se vio antes de los atentados del verano pasado, ya que tras las explosión en la casa de Alcanar (Tarragona) donde los terroristas almacenaban bombonas de gas, "los, y dos días después ocurrió la matanza de Barcelona y Cambrils".Por todo ello, ha señalado que algo "falló", ya que "había avisos,, hubo descoordinación policial" y "había imanes radicalizando a gente en España y no estaban controlados".Por otro lado, el presidente de Ciudadanos se ha referido a las palabras del ministro del Interior,, que ha responsabilizado a los Mossos de lasy la Guardia Civil en Cataluña durante el 1 de octubre, por su falta de colaboración para evitar que se celebrara el referéndum organizado por los líderes independentistas.A Rivera le parece obvio que ni el entonces president de la Generalitat,, ni el conseller de Interior,, ni el mayor de los Mossos,, iban a "colaborar contra su propio golpe" y "desmontar su referéndum", y"Eso es entre ingenuidad y, como mínimo, imprudencia", ha apuntado antes de instar a Zoido a explicar a los españoles por qué el Gobiernopor parte de la Generalitat cuando era "evidente" y por qué confiaron "en quien no se podía confiar"En este sentido, el líder de la formación naranja ha afirmado que el 1 de octubre sólo estuvieron disponibles realmente los 10.000 efectivos, los guardias civiles y los policías nacionales, ya que, y ha relacionado eso con las cargas policiales y "el coste que ha tenido eso para la imagen internacional de España y para la imagen de la Policía y de la Guardia Civil".El portavoz adjunto de ERC en el Congreso,, ha anunciado este martes que su grupo parlamentariopara que pueda pedir formalmente que se cree esa comisión de investigación. Según ha explicado en declaraciones en la Cámara Baja, darán su respaldo a esa comisión aunque sospechan que el objetivo que persigue Ciudadanos no será "positivo" para los Mossos d'Esquadra.Rufián entiende que "sería muy bueno" que el Congreso pudiera investigar sobre aquellos atentados porque daría la oportunidad a ERC de preguntar sobre asuntos como la, el imán de Ripoll, supuesto cerebro de los atentados,(CNI), con el que colaboró.