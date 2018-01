El juicio por el escrache a Oltra se celebrará en mayo contra el líder de España 2000 y dos personas más

Hechos denunciados

El juicio por el escrache que sufrió la vicepresidenta del Gobierno valenciano,, el pasado mes de octubre se celebrará el 23 de mayo y se sentarán en el banquillo de los acusados el presidente del partido político España 2000 y dos personas más, informa Europa Press.Así lo ha indicado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha precisado que el órgano encargado del enjuiciamiento será el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Llíria. La vista se celebrará por uncontra tres personas que se concentraron en la vivienda particular de Oltra el pasado 18 de octubre.Se trata del, José Luis Roberto, contra el que se dirigía la denuncia interpuesta por la parte perjudicada, y de otras dos personas cuya identidad ha aportado la Guardia Civil después de que en diciembre la jueza pidiera a los agentes que identificaran a los participantes en la protesta que tuvo lugar delante del domicilio particular de Oltra.La jueza considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito leve de amenazas, castigados con una, en el marco del artículo 171.7 del Código Penal, según el cual "el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal".El día del juicio los denunciados pueden estarsi lo desean y acudir con los medios de prueba que consideren oportunos para defenderse, han informado las mismas fuentes.La Fiscalía Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación por este asunto tras recibir unay las remitió al juzgado para que se averiguasen y se depurasen las presuntas responsabilidades.Tras los hechos, Roberto difundió en su cuenta de la red social unafirmando que irá al banquillo "con toda la dignidad" y advirtiendo a la vicepresidenta de que si "quiere guerra" la tendrá. "Llegará el momento de aplicar con todo el peso de la ley (...) todas las irregularidades que está cometiendo en su Conselleria", subrayaba.Al respecto, Oltra censuró el mensaje y afirmó: "Este señor que casi no quiero ni nombrar, es como lo de Voldemort, es una muestra de cuando lasse instalan en una sociedad", aseveró en su momento.El Consell denunció que el día 18 de octubre, sobre las 21.30 horas, un grupo de personas llegó en coche y "encapuchados y/o con caretas de la película Scream" y se concentraron ante el domicilio de la vicepresidenta donde desplegaron una gran bandera española sobre la que aparecía escritoLos concentrados, con un altavoz portátil, emitieron consignas "haciendo sonar un pasodoble seguido del himno de España, mientras grababan hacia el interior del domicilio familia". "Comentaros que estamos en casa de nuestra amiga Oltra de Compromís, hemos venido a poner un poco de música española, para decirle que(dice que pueden ser la marca blanca de la CUP)", recoge textualmente la denuncia, aludiendo a las palabras pronunciadas en el escrache.La denuncia adjuntaba el, que fue difundido a través de una red social de España 2000, y otros más grabados por allegados a Oltra que estaban en el domicilio.Según el mismo escrito, estos hechos "produjeron" tanto a la vicepresidenta como a sus hijos, que en esos momentos se encontraban cenando en el domicilio familiar, "todo ello con la consiguiente alteración de su convivencia ante el acoso producido".