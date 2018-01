El PP rechaza forzar un Pleno extraordinario sobre el debate del estado de la nación y promete que se hará con normalidad

El último fue hace tres años

No hacer más debates sobre el debate

Rechazo a celebrar un Pleno para investigar la muerte de un inmigrante en la cárcel de Archidona

El PP asegura que se cumplió con los servicios

Explicaciones de Zoido

El PP ha rechazado este martes la petición de Unidos Podemos para que se convoque un Pleno extraordinario que debata una proposición no de ley para instar al Gobierno a convocar el debate sobre el estado de la nación y ha garantizado que esta cita parlamentariaantes del mes de junio, aunque no ha fijado una fecha concreta, informa Europa Press.Unidos Podemos ha llevado su solicitud a la, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, con la intención de que el asunto se debatiera en una sesión plenaria antes de que acabe enero.La petición ha sido rechazada con los únicos. Unidos Podemos ha recabado el apoyo de Ciudadanos, ERC, PDeCAT y Compromís, mientras que PSOE y PNV han optado por la abstención, ya que, aunque consideran urgente que se celebre el debate sobre el estado de la nación, rechazan que haya que convocar ya un Pleno extraordinario para debatir sobre este tema.Durante la defensa de su iniciativa, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha recordado que esta cita parlamentaria, que puso en marcha Felipe González en 1983, lleva, una circunstancia que, a su juicio, demuestra que Rajoy ha optado por "ningunear" al Parlamento."El Gobierno dice que lo va a convocar, llamennos locos, pero", ha indicado Montero, incidiendo en que la Cámara debe poder debatir con el presidente sobre la situación del país porque, en contra del discurso oficial, "de la crisis sólo han salido los que no han entrado".La portavoz socialista, Margarita Robles, ha incidido en algunos de los argumentos expuestos por Montero, como el, y ha recordado que Rajoy no ha comparecido en lo que va de legislatura para dar cuenta de los consejos europeos.Robles ha subrayado que, después de tres años sin él, esque Rajoy ponga fecha ya al debate sobre el estado de la nación, pero su grupo se ha abstenido en la petición porque quiere "un debate con seriedad y no deprisa y corriendo".Y lo mismo ha hecho el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien a instado a Rajoy a convocarlo sin tardar mucho, pero se ha opuesto a debatir continuamente de la conveniencia de que así sea., ha comentado, invitando a Unidos Podemos a presentar su proposición no de ley en un pleno ordinario en febrero., ha apuntado de su lado el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, cuyo grupo ha apoyado la iniciativa al igual que han hecho ERC, el PDeCAT y Compromís, aunque estos tres partidos no han intervenido en la discusión de la iniciativa.Por contra, el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Francisco Martínez, ha definido la iniciativa de Unidos Podemos como unporque busca "polemizar sobre un asunto que no es polémico" por mero "afán de protagonismo".Tras recalcar que el Gobierno ya ha garantizado que el debate, ha justificado que no se hiciera en 2016, por la legislatura fallida, ni en 2017, porque ese año tuvo lugar el debate de la moción de censura que precisamente el líder de Podemos, Pablo Iglesias, impulsó para intentar sustituir en La Moncloa a Mariano Rajoy, con su consiguiente "fracaso".El Congreso ha rechazado además este martes la propuesta de Unidos Podemos de celebrar una sesión plenaria extraordinaria para debatir la creación de unadestinada a aclarar, entre otros sucesos, la muerte del inmigrante Mohamed Bouderbala durante su estancia en el centro penitenciario de Archidona (Málaga) que el Gobierno habilitó entre noviembre de 2017 y enero de 2018 como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).La portavoz adjunta de la formación morada en la Cámara Baja, Ione Belarra, ha recordado que la situiación de los inmigrantes en Archidonaporque "contraviene la Ley de Extranjería, el reglamento de los propios CIE y la jurisprudencia previa que dice que estos centros no son penitenciarios". "Pero sobre todo, es ilegal porque se ha sometido a esta gente a unas condiciones inhumanas ", ha declarado.Durante su intervención en la sesión de la Diputación Permanente, Belarra ha denunciado que los internos. Además, ha señalado que en lugar de Policía Nacional o agentes específicos, Archidona estaba vigilada por miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), lo que, a su juicio, provocó que, tras las protestas de los inmigrantes, "se produjeran situaciones de peligrosidad"."Estaque se le da a unas personas que han hecho una travesía a través del Estrecho en una patera", ha lamentado la diputada, quien ha señalado que a aquellos internos que generaron las protestas se les llevó a aislamiento "sin ningún juez que acordara esta decisión"."Y en este marco se produjo el", ha señalado Belarra, para narrar después que el aislamiento de este inmigrante provocó que "nadie pasara por su celda en 18 horas" a pesar de que ya se había autolesionado con anterioridad. "No se aplicó el protocolo antisuicidios, porque no había protocolo", ha criticado.Pero además, Belarra pide investigarde los sucedido con Bouderbala y, en general, cómo se está aplicando en España la política migratoria en los CIE, los Centros Temporales de Inmigrantes (CETI) y en los centros para Menores Extranjeros No Acompañados (MENA).Algunas de las afirmaciones de la dirigente morada han sido desmentidas por el portavoz del PP en este debate, Carlos Rojas. El conservador ha asegurado en Archidona había atención sanitaria, asistencia jurídica, asistencia cultural, sistema de calefacción o servicio de lavandería, entre otros que ha enumerado durante si discurso. A su juicio, esta petición de Unidos Podemos busca, "una vez más," y "aprovechar este tema para desgastar al Gobierno"., ha insistido Rojas, quien ha recordado que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , comparece este miércoles en el Congreso para informar sobre el suceso de Archidona. Además, ha defendido que internar a los inmigrantes en una prisión fue un caso "excepcional" como consecuencia de la llegada masiva de pateras al país y que "cuando se pudo, se cerró".​​​​​​​Por su parte, el PSOE ha decidido abstenerse en la votación, alegando, precisamente, queexplicarse todavía sobre esta materia y que quería esperar a escucharlo en Comisión. El portavoz socialista, Felipe Jesús Sicilia, ha reconocido que lo ocurrido en la prisión malagueña "rezuma ilegalidad" y ha dado cuenta de las denuncias realizadas por el Defensor del Pueblo y diferentes ONG sobre esta materia, pero considera necesario un primer paso para "interpelar y exigir responsabilidades" al ministro.También el portavoz de Interior de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha abogado pora pesar de que ha criticado la "dejación" y "mala gestión" de Interior en materia de Inmigración y ha asegurado que el suicidio registrado en Archidona de veía venir. "Los que estuvimos en el centro ya suponíamos que podía pasar lo que pasó", ha señalado en relación a una visita realizada por las comisiones de Interior del Congreso y del Senado.Sin embargo, cree que, "si cada vez que hay un suceso puntual o una mala gestión del Gobierno hay que crear una comisión de investigación,". "Hace falta un debate profundo" sobre "lo que está pasando con las personas que llegan a las fronteras españolas", ha reconocido, pero prefiere que se realice dentro de la propia comisión de Interior.El PNV ha compartido esta situación y ha criticado que se haya ido directamente a pedir la investigación cuando. "No podemos apoyar esta iniciativa sin pasar previamente por un trámite de información que debe facilitar el ministro del Interior. En este momento es prematuro", ha concluido el portavoz vasco en esta materia, Mikel Legarda.