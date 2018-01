JxCat retira la petición de delegación de voto de Puigdemont

El Gobierno urge a Torrent a proponer otro candidato

JxCat hade la reunión de este martes de la Mesa del Parlament laa la presidencia de la Generalitat,, de votar por voto delegado en el pleno de investidura. La Mesa, por su parte, ha decididode los diputados encausados en Bélgica para votar en el pleno de investidura delegando el voto en otro diputado.Elha sido acordado con los votos mayoritarios que suman, que han querido "dejarla sobre la mesa para más adelante", han informado fuentes parlamentarias.Así lo han explicado fuentes del grupo de Puigdemont a Europa Press poco antes de la reunión de la Mesa. Pese a esta decisión, las fuentes consultadas aseguran quey queLa última decisión de todo ello la tiene la Mesa:de este órgano son de JxCat y ERC, por lo que la decisión está en manos de estos dos grupos. Un informe de los letrados de la Cámara sostiene que esta delegación de voto, pero los mismos letrados esgrimen que la última decisión la tiene la Mesa, al ser el órgano rector.El Gobierno ha instado este martes al presidente del Parlament catalán,, a que atienda los ruegos de los partidos no independentistas para que proponga a otro candidato a la investidura en Cataluña, dado que la persona que ha designado, Carles Puigdemont, no tiene intención de estar presente físicamente en esa sesión parlamentaria.En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a un desayuno informativo protagonizado por el presidente de Asturias,, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha pedido a Torrent que "antes de enviar cartas a nadie más" –ha escrito a Mariano Rajoy ofreciéndole diálogo– hable con los partidos de la oposición en Cataluña, pues ésta es su "primera obligación" como presidente de los diputados que representan a todos los ciudadanos de Cataluña.Es más, Ayllón ha urgido a Torrent a que atienda la petición de las formaciones no nacionalistas, que le han solicitado "" el nombramiento de Puigdemont como candidato a la investidura.