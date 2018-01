PP, PSOE y Cs impiden que Zoido rinda cuentas sobre el 1-O en una sesión extraordinaria del Congreso

#DiputaciónPermanente @Esquerra_ERC y el @Pdemocratacat piden que el ministro de @interiorgob, Juan Ignacio Zoido, informe sobre el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña el 1 de octubre ▶️ En Youtube: ▶️ Youtube: https://t.co/TJDdJhTNn5 — Congreso (@Congreso_Es) 23 de enero de 2018

"Exigimos la comparecencia de Zoido porque queremos saber quien dio la orden de entrar en los colegios a sangre y fuego", diu @gabrielrufian pic.twitter.com/EnzPK6X0Fk — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 23 de enero de 2018

Ley de Secretos Oficiales

info Libre

La prórroga del 155

El titular de Interior,, no tendrá que comparecer de forma extraordinaria en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre el despligue policial del 1-O. Esto ocurrirá gracias a los votos en contra de PP y Ciudadanos y de la abstención del PSOE en la Diputación Permanente de la Cámara Baja que se celebra este martes.La propuesta fue debatida a iniciativa del PDeCAT y de ERC.Hace menos de una semana, el titular de Interior compareció en el Senado para explicar la actuación de su departamento el 1-O, una cita en la que cifró el coste del despliegue policial en 87 millones de euros. Precisamente a este hecho se agarraron los socialistas para justificar su abstención. "No nos oponemos, ya se ha debatido en el Senado", defendió el diputado del PSOEEl parlamentario del principal partido de la oposición, no obstante,Mientras, desde la formación naranja, el diputadojustificó su voto negativo en lo "extraordinario" de la comparecencia. Pero aprovechó para cargar contra la actuación del Gobierno el 1-O. "El Gobierno pecó de ingenuo al considerar que la cúpula de los Mossos iba a colaborar", dijo. Y añadió: "La gestión que este Gobierno hizo de esa jornada y de ese día es criticable".Fuentes del Grupo Parlamentario Popular consultadas por este diario precisan que no tienen ningún inconveniente en que Zoido rinda cuentas en el Congreso. Y que así va a ser esta misma semana sobre el caos en la AP-6 a causa de las nevadas de principios de enero. Lo que no creen es que tenga que ser de forma extraordinaria cuando estamos a poco más de una semana para que arranque elCarles Campuzano (PDeCAT) lamentó en su exposición que el Gobierno no haya pedido disculpas por las cargas policiales del 1-O. Y Gabriel Rufián (ERC) citó los informes de organizaciones internacionales, como HRW , que condenó la actuación policial., "¿Dónde estaba el ministro?", "¿Quién le llamó para parar todo aquello?", preguntó."87 millones euros con 1.066 heridos dan a 81.613 el porrazo", resumió el portavoz adjunto de ERC, en alusión al gasto del dispositivo revelado por Zoido la pasada semana en laTambién anunciaron votos a favor de esta comparecencia los grupos de Unidos Podemos y Vasco.Como informóel pasado noviembre, el Gobierno de Mariano Rajoy recurre a la Ley de Secretos Oficiales para no responder a las preguntas sobre el 1-O formuladas por el PDeCAT). Según puede consultarse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales , el Ejecutivo recurre a una misma respuesta genérica para un total de 22 preguntas centradas el grueso de ellas en la actuación de lasdurante el referéndum ilegal."Se informa que elde 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, otorgó con carácter genérico, la clasificación de reservado a los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos", puede leerse en las respuestas.Además, los tres partidos rechazan que Santamaría y Montoro comparezcan, también de forma urgente, para explicar el levantamiento del artículo 155 de la Constitución.ERC y el Grupo Mixto habían demandado la comparecencia del Ministro de Hacienda y Función Pública , "para informar sobre la verosimilitud de las declaraciones del Delegado del Gobierno en Cataluña manifestando que la intervención de las finanzas de la Generalitat se podría mantener con posterioridad al levantamiento de la aplicación del artículo 155". Y la de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para "informar sobre las amenazas a Cataluña de mantener la aplicación del artículo 155, una vez celebradas las elecciones del 21D, más allá de la investidura del Presidente de la Generalitat que determine el correspondienteel diputado que defendió la postura del Partido Popular, recordó que este artículo de la Constitución estará vigente hasta que haya un nuevo Govern, algo que, subrayó, los partidos proponentes de ambas comparecencias conocen perfectamente porque así figura en el