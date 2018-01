De los mítines de Rajoy a los trajes de Camps

El ex secretario general del PP en Valenciaacaba de asestar en el juicio sobre la financiación del PP en esa comunidad un golpe definitivo a su antiguo jefe, Francisco Camps. A las 11.03 de este miércoles, Costa ha lanzado la primera acusación, que corrobora las del lugarteniente de Gürtel, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes , han sido sus palabras en respuesta al fiscal. De inmediato, Costa ha señalado alde recaudar dinero negro de empresarios que tenían adjudicaciones públicas de la Generalitat. Costa lo supo, según sus palabras, en 2005. Pero aquel eraEl acusado no se ha limitado a señalar a Camps como quienpara saltarse la ley y ordenó su aplicación. En su declaración, y tras inculpar también al exconseller y exdirector general de la Policía,, como la persona que estaba junto a Camps en ese plan, Costa ha levantado lo que a priori parece un auténtico cortafuegos en torno a la sede nacional de Génova, si bien podría convertirse en un bumerán envenenado. Y lo ha hecho así: en 2007, según sus palabras, el entonces vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, le citó en su despacho y le comunicó que se estaban planteando "una tercera fórmula" adicional a la de los pagos legales y aquellos que se hacían en negro: que Orange Market, la filial valenciana de Gürtel, emitiera facturas a empresarios "". Según Costa, Campos era quien le trasladaba lo que iba decidiendo Camps."Me quedo tan preocupado –ha narrado a partir de ahí el exdirigente conservador– que me desplazo a Génova y tengocon Bárcenas donde le traslado la petición del PP valenciano y Luis Bárcenas me dijo: “Eso es una práctica prohibida en el PP nacional y sería un Filesa 2”. La respuesta atribuida por Costa a quien durante dos décadas controló las cuentas del PP choca frontalmente con el contenido de los llamados papeles de Bárcenas, que reflejan decenas de donaciones en negro de empresarios con contratos públicos. Pero, con o sin cortafuegos, confirma que informó a la dirección nacional de lo que estaba sucediendo.Más adelante, Costa ha abundado en el mensaje de que la dirección nacional del PP era por completo ajena a lo que se cocinaba en Valencia para pagar a Orange Marketque, en línea con lo que ya declararon los principales acusados de la red de empresas de Correa, ascendía a un millón de euros tras los comicios autonómicos y locales de 2007.Ese año y el siguiente, cuando Rajoya la Presidencia del Gobierno, hubo sendos actos en la plaza de toros de Valencia. Mariano Rajoy fue el protagonista central en los dos mítines. Y para ambos actos, ha declarado Costa, Camps solicitó "una serie de complementos" a los medios que ya ponía y sufragaba la dirección nacional del partido. Y esos complementos, desde fuegos artificiales a una banda de música, "fueron abonados con dinero aportado por empresarios o con facturación emitida a empresarios". En 2007, esos extras pagados al margen de la ley representaron unosy en 2008, el triple:Costa ha abrochado esta nueva acusación con las siguientes palabras: "Soy consciente de lo que estoy diciendo, sé las repercusiones que esto va a tener en mí y en mi familia".El antiguo número dos del PP valenciano ha remachado una y otra vez que Camps era quien tomaba "". Y ha ilustrado su afirmación asegurando que fue estrictamente suya la decisión de contratar a Orange Market sin proceso de selección previo y que las campañas de 2007 no tenían presupuesto cerrado. Más adelante ha enfatizado que él mismo intentó contratar a una empresa distinta porque Orange le parecía excesivamente cara. Pero Camps se negó. "Todo lo tenía que hacer Orange Market", han sido sus palabras.En su ataque frontal contra Camps, quien fue su mano derecha en el PP valenciano ha desempolvado los hechos por los que Camps y él mismo fueron juzgados en el llamado caso de los trajes, aunque no ha mencionado esa última palabra sino un sinónimo: "Prendas de vestir". Costa ha relatado cómo a finales de 2008 o comienzos de 2009 El Bigotes le preguntó "para pagar gastos del señor Camps en prendas de vestir y yo les dije que no".Costa ha repetido en varias ocasiones su absoluta conciencia de que no denunció cuando debía. Y que está por ello dispuesto "