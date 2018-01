Directo | Torrent comunicará a Puigdemont que la investidura será el 30 de enero

info Libre

El presidente del Parlament de Cataluña,este miércoles en Bruselas con el candidato a la presidencia de la Generalitat,, para decidir sobre los plazos de la sesión de investidura. Este mismo miércoles, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ordenado a lay el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).Sigue enel minuto a minuto de la situación en Cataluña:Lael volcado del correo electrónico de su presidente,, entre mediados de abril de 2016 y finales de octubre de 2017. Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas el vicepresidente de la entidad,, este miércoles frente a la sede de la calle Diputació, donde a las 12 horas seguían cinco agentes de paisano la Guardia Civil y el secretario judicial.El Gobierno ha ordenado el"hasta nueva orden" según informan fuentes del Gobierno a Europa Press, después de haber prohibido que se reunieran en las instalaciones el president del Parlament, Roger Torrent, y el candidato de Junts per Catalunya y expresident, Carles Puigdemont.El abogado Jordi Pina, que defiende al expresidente de la ANC y diputado electo de JxCat,, ha asegurado este miércoles queen el Parlament. "Ha podido valorarlo recientemente y ha decidido conservar su acta de diputado", ha explicado en declaraciones a los medios tras acudir a la sede de la ANC por la entrada de agentes de la Guardia Civil.El vicepresidente de la ANC,, ha confirmado que la entrada de la Guardia Civil en la sede de la entidad en Barcelona este miércoles obedece a una diligencia judicial para, "hasta la fecha de su encarcelamiento", y ha precisado que no se trata de un registro sino de una entrada para conseguir los mensajes de Sànchez.Comienza la reunión entre el presidente del Parlamenty el candidato a la presidencia de la Generalitatque finalmente tiene lugar en la sede de la European Free Alliance.y Puigdemonten la delegación del Govern en Bruselas peroporque el Gobierno central no permite usar las oficinas catalanas, según ha explicado en declaraciones a los medios ante la delegación del Govern el portavoz de JxCat en Bruselas,, que ha criticado que el Gobierno "impida" la reunión, en la que también iban a participar los otros cuatro diputados encausados que están en Bruselas.a otras comunidades autónomas durante 2017, el doble que en la Comunidad de Madrid (1.279), según datos del Colegio de Registradores de España. La diferencia entre las empresas que llegaron y las que se marcharon quedó finalmente en 1.988, mientras que Madrid registra un saldo positivo de 1.262.Fuentes del Gobierno anuncian que se han dado instrucciones a la delegada de la Generalitat de Cataluña en Bruselas para que la reunión entre Torrent y Puigdemont. En la misma línea, han exigido que se desconvoque la rueda de prensa anunciada por parte de Torrent. "No se puede permitir que prófugos de la justicia utilicen un local público", sentencian.El presidente del Parlament,, comunicará al candidato a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, que su intención es que eltenga lugar el próximo martes,Está previsto que Torrent lo proponga a Puigdemont en la reunión que mantendrán ambos en Bruselas, a donde se ha desplazado el presidente del Parlament. Según planea Torrent, el pleno tendrá lugar en un solo día, y un día antes de que finalice el plazo legal para celebrarlo.El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ordenado a laque se persone paraen el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació () de la Generalitat y en las sedes de las asociaciones independentistas, han informado a Europa Press fuentes policiales. Los agentes del Instituto Armado practicarán las tres entradas a lo largo de este miércoleslas actuaciones por orden del juez Llarena, que investiga a los organizadores del procés y la celebración del referéndum del 1 de octubre, en la calle Salvador Espriu, 45, de