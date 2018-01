Rajoy dice que no sabía "nada" sobre la financiación ilegal del PP valenciano y evita criticar a Camps

Cataluña

Repetir como candidato

le aburren las cuestiones relacionadas con los escándalos de corrupción que afectan a su partido porque son asuntos que pasaron hace mucho tiempo. Además, considera que el Partido Popular , la formación que él preside, ya ha hecho todo lo que estaba en su mano legislando en esta materia y apartando a las personas señaladas por estos casos. Esta es la principal conclusión del apartado dedicado a los escándalos que afectan a su partido en la entrevista que el presidente del Gobierno concedió aen Onda Cero. "Podemos estar hablando una hora de este asunto pero, en fin, yo creo que tengo poco que aportar respecto a lo que ya llevo aportando hace muchos años", llegó a decir al periodista.En plena fase de declaraciones de los investigados en la rama valenciana del caso Gürtel , Rajoy se quejó de que los partidos de la oposición lleven "diez años con lo mismo".Y dijo no conocer "nada" sobre las declaraciones de las últimas semanas en sede judicial de los cabecillas de esta trama corrupta que apuntan a la financiación ilegal del PP valenciano . "Yo no sabía nada de todo eso que me está contando usted y estaré a lo que digan los tribunales". Después sería repreguntado sobre si conoce si "existía o no corrupción en el PP valenciano". Y la respuesta fue similar:El pasado viernes, Pablo Crespo , número dos de la trama, aseguró en la Audiencia que estuvo presente junto con Álvaro Pérez El Bigotes en una reunión donde el antiguo número dos de Francisco Camps en el PP valenciano, Juan Costa, les planteó que para cobrar tenían que facturar a empresarios.En un línea similar a la de Crespo, el líder de la trama Gürtel,, afirmó días antes que esta formación le indicaba a Orange Market, empresa vinculada a la trama, que si "querían cobrar" debían facturar a una serie de empresarios los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008. También se refirió acomo la persona que le hacía esas indicaciones.Este miércoles es el turno de"Sí quiero decir que lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho y que todas las personas que están en este momento en los tribunales ya no están en este momento en el Partido Popular", añadió.Preguntado por el expresidente de la Generalitat Valenciana,, Rajoy evitó verter cualquier crítica contra él. El expresident fue una de las piezas clave para que el líder del PP fuese reelegido en el XVI Congreso Nacional. De hecho, esta cita se celebró en Valencia en junio de 2008."¿Mantiene la buena opinión que en su momento expresó sobre Francisco Camps?", se le cuestionó. "Miré, el señor Camps ha estado en los tribunales, como usted sabe, y ha salido absuelto siempre. El señor Camps ha asumido unas responsabilidades políticas, que han sido durísimas y creo que no hace al caso que yo esté hablando de lo que hizo el señor Camps,. "Cuando ha ido a los tribunales siempre ha sido absuelto", insistió.respondería después cuestionado sobre si Camps continuaba dado de alta en el partido. Una respuesta que fue seguida de un silencio y una expresión de nerviosismo cuando se le preguntó si realmente ignoraba este punto.Sobre la situación en Cataluña, el jefe de los conservadores subrayó quepara que se cumpla la ley en España y Carles Puigdemont no sea investido presidente de la Generalitat.Una vez más, insistió en que el Gobierno está listo para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) en cuanto se produzca una decisión de la Mesa del Parlamento catalán porque tienen queY la voy a cumplir, como cuando puse en marcha el 155", dijo preguntado sobre si el Gobierno no se resigna a evitar la investidura del expresidente de la Generalitat de Cataluña.Además, confirmó que ya ha recibido la carta del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, pero no quiso adelantar cuáles serán los ejes de su respuesta. Sí señaló que Torrent no puede pretender que el Gobierno tome alguna decisión quecomo todo lo relacionado con cuestiones judiciales. "Por suerte" España es "una democracia con división de poderes", dijo.Ante la posibilidad de que Puigdemont regrese a España, el presidente del Gobierno dijo que es ""Ya sabe cuáles son las reglas de juego. España es una democracia y cuando no se respeta la ley, hay consecuencias", advirtió.Rajoy señaló que el Gobierno garantizó que no habría referéndum. Y no lo hubo. "Todo aquello no tenía nada que ver con ningún referéndum ni ningunas elecciones propias de ningún país democrático", añadió. Y preguntado sobre el dispositivo policial del 1-O, intentó echar balones fuera: "Los operativos policiales no los fija el presidente del Gobierno [...]En un momento en el que sectores del PP piden a Rajoy cambios y un nuevo impulso en la acción política, el presidente del Gobierno, aseguró que a día de hoy su idea es repetir como candidato del PP en las próximas elecciones generales."En la medida en que yo vaya viendo cómo se vayan produciendo los acontecimientos, intentaré repetir de candidato. Pero mi idea a fecha de hoy es intentar repetir de candidato. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Pero yo desde luego lo intentarédijo.