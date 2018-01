Casi 60 contagiados por sarna en hospitales, colegios y residencias públicas en Cataluña

¿Qué es la sarna?

La Agencia de Salud Pública de Cataluña ha declarado un, de Sant Joan Despí (Barcelona), que ha afectado a cuatro trabajadores. Estos se suman a los 35 del Hospital Sant Joan, de Reus (Tarragona), que se detectaron la semana pasada.Además de estos dos brotes en los hospitales, se han producido: en tres(con 3, 4 y 5 casos), en una familia de 4 miembros y en laMontoliu, de la Riera de Gaià (Tarragona), que ha afectado a cuatro menores, hasta un total de 59 personas aquejadas de sarna en lo que va de 2018.Según ha informado el secretario de la Agencia de Salud Pública, Joan Guix, el brote de los 35 afectados en el Hospital Sant Joan, aunque en 2012 hubo otro en otro centro sanitario con 26 profesionales afectados.La sarna es un, y no está asociada a una falta de higiene, aunque tradicionalmente se la considere así. Los lugares en los que más contagios y brotes se suelen detectar son en las residencias geriátricas y centros sociosanitarios, además de dentro de las propias familias, ya que son colectivos con más contacto directo entre sus miembros, y que comparten más a menudo la ropa o las toallas.Cuando se detectan dos o más casos en un centro público, debe notificarse a las autoridades sanitarias, que entonces ponen en marcha, aunque no es fácil: el, hace que la mayoría de los contagios se produzcan cuando el afectado no sepa que tiene la sarna.