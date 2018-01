El contable de Orange Market explica el lenguaje en clave de la trama: 'Alicante' para los pagos en A y 'Barcelona' para los en B

No sabía de las irregularidades

El contable de la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market, Cándido Herrero, ha afirmado este jueves ante el juez José María Vázquez Honrubia que la trama diferenciaba en su contabilidad los pagos que se hacían a través de facturas y los que se hacíanAsí lo ha explicado en su declaración en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana recogido por Europa Press, a preguntas de la fiscal Anticorrupción Myriam Segura sobre por qué las hojas Excel en las que anotaban la contabilidad de la empresa sebajo el nombre de Alicante y Barcelona.De este modo, ha comenzado diciendo quecuando entró a trabajar en Orange Market. "Existen unas hojas donde ponen una serie de nombres y cosas que si Barcelona, que si Alicante y esa misma hoja es después para mi". Además, ha continuado diciendo que el número dos de la Gürtel, Pablo Crespo , le cuenta que Barcelona corresponde a los pagos en efectivo y que Alicante es lo que se recibe por facturas."Después las de Barcelona pueden ser", ha precisado con respecto al PP de la Comunidad Valenciana para los que Orange Market organizó eventos y actos en las campañas municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.Cándido Herrero, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide, ha contado que él no podía saber si cometía alguna irregularidad a la hora de cobrar los eventos y actos electorales, ya que él sólo era un trabajador que seguía instrucciones de sus jefes, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes Ha recordado que comenzó a trabajar en esa "empresa pequeña" en marzo de 2006,, y que se encargó de coordinar con los productores. Alvaro Pérez El Bigotes era su superior y se dedicaba a organizar todos los actos que se contrataban.Herrero ha comentado que fue Crespo el que le explicó cómo tenía que hacer las facturas: "Es muy fácil, es coger las facturas de los clientes, de los proveedores y extractos del banco y mandarlos al". Después, la asesoría de Blanco —acusado también en este juicio— les mandó una hoja en formato Excel para hacer la contabilidad de una forma "más cómoda", en la que se ponía el detalle de cada uno de ellos, ha señalado.Ha afirmado que sólo recibió instrucciones tanto de Crespo como de Pérez y ha recordado que las facturas al PP valenciano de 2007 y 2008 las elaboró él. "cuando comencé a trabajar", ha enfatizado.Tras la insistencia del juez José María Vázquez Honrubia, ha concretado quesegún les indicaban sus dos jefes. "Como he podido comprobar era una situación un tanto anómala, ahora la veo mucha más que cuando estaba trabajando, a mí me dijeron que era habitual y yo tenía que defender mi trabajo y me daba igual de dónde lo conseguían", ha relatado."Hasta qué punto si a mi me decían 'haz esta factura' yo podía saber", ha dicho, al mismo tiempo que ha negado haber recibido en alguna ocasión algún "paquete" o "sobre".Es más, ha subrayado que él, con los políticos, ni con empresarios, sino que eran Crespo y El Bigotes los que "mantenían" esa relación. "No sé con quién se reunían", ha agregado.Sin embargo, en momentos posteriores de la declaración ha relatado que si tuvo algún contacto con la exgerente de los conservadores valencianosy con el exsecretario de Organización, incluso con un empresario, siempre por orden de Crespo o del El Bigotes.En el caso de la primera, ha dicho que trataba asuntos de facturas; mientras que con Serra se reunió en una ocasión para darle un presupuesto relacionado con congreso celebrado en la Feria de Valencia. Ha contado que éste, basado en lo que Álvaro Pérez diseñó, fue rechazado por el exdirigente conservador porque se excedía, a lo que Herrero le instó a que lo discutiese con El Bigotes porque eseTambién, la Fiscalía le ha reproducido una conversación telefónica que mantuvo con Pérez —y con la que ha sonreído al escucharla— en el que éste le comunica que "las galletas se las comía" o esa noche o al día siguiente. Herrero ha apostillado que se trataba de un cobro que tenía que hacer a la empresa de Enrique Ortiz, el cuál El Bigotes le apodó comopor la coincidencia del apellido con una marca de dulces.Ortiz ha sido uno de los empresarios que ha confesado en este juicio que financió ilegalmente al PP valenciano sufragando actos electorales de las generales de 2008. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, su empresa abonó a través de facturas falsas giradas por Orange Market una cuantía deA preguntas del abogado del Estado, Cándido Herrero ha precisado que las "galletas" hacen referencia a las facturas y ha recalcado que la relación con su jefe eraporque "al personaje le conocemos todos".