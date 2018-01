IU pide a Ana Pastor que ponga fin al "bloqueo legislativo sistemático" de PP y Ciudadanos

Algunas de las leyes varadas

Poner límites a las prórrogas

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz adjunto de Unidos Podemos en el Congreso,, ha pedido este jueves amparo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para que ponga fin al "bloqueo" sistemático de iniciativas en la Cámara Baja por parte del PP y Ciudadanos. En este momento hay unas, algunas de las cuales están congeladas desde hace más de un año, según informa Europa Press.En rueda de prensa en el Congreso, Garzón ha anunciado el envío de una carta a Pastor en la que le muestra su "preocupación" por que en esta legislatura prácticamente, ya que, según ha denunciado, los 'populares' y los naranjas, con mayoría en la Mesa del Congreso, no hacen más que solicitar continuas prórrogas de diferentes iniciativas de la oposición.En concreto, el líder de IU ha apuntado que tan sólo se han aprobado, de los cuales nueve son trasposiciones europeas. Una situación "atípica" que asegura no haber visto "nunca" en el Congreso en los 30 años de existencia de IU.Garzón ha responsabilizado directamente al PP y Ciudadanos de este bloqueo legislativo, por ampliar "de forma sistemática" cada quince días los plazos de enmiendas a las proposiciones de ley aprobadas en sede parlamentaria. "Es decir, quepara dejar en el limbo leyes que debieran tramitarse", añade en su carta.Como ejemplo de las, ha mencionado la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, paralizada desde abril de 2017; la suspensión de la LOMCE, desde diciembre de 2016; la despenalización del derecho de huelga, estancada desde junio de 2017; la reforma de la Justicia Universal, desde marzo del pasado año; o la subida del Salario Mínimo Interprofesional, desde diciembre de 2016.Ante esta "anormalidad" democrática, el diputado de IU ha pedido a Pastor que, como "jefa" de la Mesa del Congreso y como árbitro "neutral" que debería ser, actúe "lo más pronto posible" yde las Cortes impidiendo que el Gobierno, con el apoyo de Ciudadanos, "utilice" la sede de la soberanía nacional."Me preocupa enormemente que el Congreso, de cuyo correcto funcionamiento es usted responsable en última instancia, esté coartando lo decidido por los legítimos representantes de la ciudadanía", reza la misiva que ha remitido a la tercera autoridad del Estado."La presidenta tiene capacidad paray, si quisiera, podría resolverla", ha insistido Garzón, para quien la primera solución pasaría por que Pastor 'pare los pies' a PP y Ciudadanos exigiéndoles que dejen de pedir sucesivas prórrogas de enmiendas de las diferentes iniciativas que están tramitándose en el Congreso.Pastor se reunió con los portavoces parlamentarios hace unos meses para tratar de desbloquear algunas de las iniciativas varadas y establecer un criterio general para, pero aún no hay un plan establecido.El pasado mes de septiembre, elya envió un escrito a la presidenta del Congreso, al que se sumaron el PSOE, Unidos Podemos, ERC y el Mixto, en el que la emplazaba a limitar la sucesión de prórrogas a la presentación de enmiendas para aligerar la tramitación de leyes.Según el Reglamento del Congreso, una vez que el Pleno de la Cámara acepta tramitar una proposición de ley, la Mesa fija unpara la presentación de enmiendas que después es susceptible de ser ampliado si algún grupo lo solicita. Estas ampliaciones, que se acuerdan por parte de la Mesa cada semana, son de quince días cada una y pueden aprobarse un máximo de dos.En concreto, los firmantes de ese escrito a Pastor proponían mantener ese criterio inicial, pero a partir de ahí planteaban ponen límites, con el fin de que no se puedan conceder más prórrogas si no lo piden al menos dos grupos parlamentarios que representen como mínimo la mayoría de los miembros de la Cámara. Esas prórrogas seríanEs decir, pretendían que, como máximo, lastengan que presentarse aproximadamente un mes y medio después de que el Pleno diera vía libre a su tramitación, a no ser que una mayoría de diputados pida más margen.De su lado, el PSOE registró el pasado verano unadel Reglamento del Congreso en esta línea, pero aún no ha sido debatida por el Pleno. En su iniciativa, plantea que, tras los primeros 15 días, en principio sólo sean posibles dos ampliaciones de plazos de enmiendas más, de una semana cada una, por lo que en total la iniciativa sólo estaría parada un mes. Y si se quisieran más prórrogas, proponen que lo soliciten al menos dos grupos y que representen la mayoría absoluta de la Cámara.