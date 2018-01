La Fiscalía investigará la “implicación de Camps” en la trama 'Gürtel' tras la confesión de Ricardo Costa

info Libre

La Fiscalíaal expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps , al que varios procesados en el juicio del caso Gürtel han acusado en las últimas semanas de idear un, una vez acaben todas las declaraciones de acusados y testigos en la causa.Según ha informado este jueves la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público analizará la "" de las declaraciones que han apuntado a Camps, como la del exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, pero no será hasta que acaben de declarar todos los testigos en el juicio a la rama valenciana de Gürtel cuando valorará si procede abrirle una investigación.El anuncio de la Fiscalía se produce después de que este miércoles Ricardo Costa señalase avalenciana de la Gürtel y quien impartía las instrucciones sobre cómo ejecutar el cobro de comisiones. Costa reconoció que es cierto que el PP "se financiaba con dinero negro", y afirmó que él conoció la existencia de la trama en 2005 como algo que ya estaba "preestablecido". Costa también apuntó en su confesión al exvicepresidente de las Corts valencianas y exdirector de la Policíay al extesorero del PP Luis Bárcenas , que son, junto a Camps, testigos clave en esta vista oral. Los testigos, al contrario que los acusados,ante el tribunal, por lo que la Fiscalía esperará a su declaración antes de adoptar cualquier decisión.Costa corroboraba así las acusaciones que esta pasada semana vertíanEl Bigotes ysobre el expresidente Camps, al que señalaban como la mente detrás de la organización para cobrar comisiones ilegales y mordidas en las adjudicaciones de contratos.No obstante, los juristas consultados porhan coincidido en que los presuntos delitos cometidos por los políticos acusados en la trama, ya que tuvieron lugar entre 1999 y 2005, por lo que ninguna de las hasta ahora 13 confesiones. Los delitos electorales que podrían imputarse al expresidente valenciano por las campañas de las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 estarían amortizados al haber transcurrido ya diez años sin haber sido investigado por estos hechos. No ocurriría lo mismo si el delito que se le imputara fuera el de cohecho, por la recepción del dinero de empresarios, o contra la Hacienda Pública por no haber declarado esas cantidades.Las acusaciones de corrupción contra el expresidente han provocado una serie de reacciones a nivel político. Este jueves, el actual presidente valenciano,, pedía que por "ética", Camps debía dimitir del, un cargo por el que se abona 58.000 euros al año. Les Corts valencianas decidirán este jueves si aprueban una iniciativa de Compromís para instarle que renuncie a este cargo, que ocupa desde 2011. La iniciativa también busca que renuncie al resto de las prebendas reguladas por el Estatut d'Expresidents, por no estar a la altura de la "necesaria dignidad de la institución".El expresidente valenciano tiene abierta ya abierta una causa en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia por las supuestas irregularidades en la organización del. El Tribunal Suremo confirmó en 2013 la absolución de Camps en el caso de los trajes. Tanto al expresidente como a Ricardo Costa se les atribuía haber aceptado prendas de vestir por un valor conjunto de 23.196 euros como regalos de las empresas de Francisco Correa en atención a sus cargos. Camps tuvo que presentar su dimisión como jefe del Consell tras su procesamiento.